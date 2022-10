Hrvatske rukometašice upisale su u subotu i drugu pobjedu protiv Slovenije u prijateljskom susretu u Laškom uoči skorašnjeg Europskog prvenstva.

Slavile prije dva dana

Nakon što su u četvrtak slavile sa 27-24, hrvatske rukometašice su u drugom susretu u Laškom u subotu bile bolje sa 23-22.

Za razliku od prvog susreta, u ovom su obrane bile dominantne, izuzetno agresivne na obje strane. U prvih 7. minuta tako su postignuta samo po dva pogotka sa svake strane. Odlične su bile vratarke Maja Vojnović na vratima domaćina i Tea Pijević na našoj strani.

Nakon naizmjeničnog vodstva sve do 4-4, pri čemu nitko nije imao više od pogotka prednosti, Hrvatska je u 16. minuti prva otišla na plus dva (6-4). Slovenija je izjednačila na 8-8, a potom i povela, no Hrvatska je sa četiri pogotka u nizu u 28. minuti pobjegla na tri razlike (12-9).

Slovenke se nisu predavale

Za manje od tri minute, Slovenija je zabila tri pogotka na početku drugog dijela i stigla do novog izjednačenja. Odgovor naših rukometašica bio je odličan. S dva pogotka u nizu opet su svoje suparnice ostavile u minusu (14:12). U međuvremenu, izbornik je nastavio s promjenama. Na vrata je u posljednjih 20 minuta došla Ivana Kapitanović. Dok su se naše nove igračice složile u napadu, Slovenija je ponovno došla do izjednačenja 18-18.

U međuvremenu, posložila se i naša obrana pa je na tom temelju Hrvatska opet otišla na plus dva u 46. minuti (20-18). I uspjela sačuvati pogodak prednosti.

Vratarke ponovno sjajne za Hrvatsku

Vratarke su nam ponovno bile sjajne. Ukupno su imale 13 obrana. Čak 11 naših igračica našlo se na listi strijelaca. Sa četiri najbolja je bila Stela Posavec. Po tri su dale Valentina Blažević i Lara Burić. Kod Slovenije najbolja je bila Ana Gros sa šest pogodaka.

Hrvatske rukometašice otvaraju EURO 2022. u Stožicama, susretom protiv Norveške, 4. listopada u 20.30 sati. Dva dana kasnije slijedi susret protiv Mađarske u 18.00 sati, a prvi krug zatvaramo susretom sa Švicarskom 8. listopada također u 18.00 sati. U drugom krugu se križamo sa skupinom u kojoj su Danska, Švedska, Slovenija i Srbija.