Zajedno s Danskom i Norveškom, Hrvatska će biti domaćin Svjetskog rukometnog prvenstva koje počinje 14. siječnja i trajat će do 2. veljače 2025. godine, a utakmice skupine D igrat će se u varaždinskoj Areni, stoga su u petak u Varaždinu potpisani ugovori o suradnji u suorganizaciji SP-a.

Kako je istaknuto, Svjetsko prvenstvo rukometaša jedan je od najvećih sportskih događaja u svijetu, a po prvi će se put odvijati u proširenom formatu, uz sudjelovanje 32 reprezentacije. U varaždinskoj Areni igrat će se utakmice skupine D, u kojoj su reprezentacije Nizozemske, Gvineje, Mađarske i Sjeverne Makedonije.

Ugovore o suradnji u suorganizaciji SP-a, a potpisali su glavni tajnik Hrvatskog rukometnog saveza Damir Poljak, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, međimurski župan Matija Posavec i gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini.

Poljak je istaknuo da je Hrvatskoj pripalo 65 posto natjecanja.

„Mi imamo tri grada, to su Poreč, Varaždin i Zagreb. Imamo četiri grupe, natjecanje do polufinala i sve će to pratiti velik broj navijača. Imamo i dobre pokazatelje prodaje ulaznica pa se nadamo da ćemo svi zajedno uživati u rukometu”, rekao je Poljak.

Župan Stričak je izjavio da je Varaždin grad sporta u kojem žive i treniraju neki od najpoznatijih sportaša, kao i cijenjeni i ugledni izbornici.

"Usto, Varaždin postaje sjedište velikih sportskih manifestacija. To je dobra promocija, ne samo naše sredine nego i sjevera Hrvatske i cijele naše domovine. Polako, ali sigurno, postajemo točka na svjetskoj karti velikih sportskih susreta”, zaključio je Stričak.

Varaždin nema dovoljno smještajnih kapaciteta za ovako velik sportski događaj pa će u tom dijelu pomoći susjedno Međimurje.

"Svaka podrška, svaka uložena kuna ili euro u suorganizaciju ovog prvenstva nama donosi višestruku dobit, kako u smještajnim kapacitetima, tako i u brendiranju i prepoznatljivosti jedne županije, regije ili kraja, stoga mislim da je ovo dobar posao za sve”, naglasio je župan Posavec.

Gradonačelnica Cividini kazala je da je ovo prilika da i Čakovec podrži rukomet na svjetskoj razini te zahvalila na ukazanoj prilici.

POGLEDAJTE VIDEO: SP stiže u Hrvatsku! Od 14. siječnja vrijeme je za rukomet, a RTL priprema televizijski spektakl!