Legenda hrvatskog rukometa i jedno od najboljih krila na svijetu i u svoje vrijeme, Mirza Džomba izdvojio je par minuta i odgovorio na na ključna pitanja učio priprema i počekta rukometnog ludila u Hrvatskoj. Bivši hrvatski rukometaš igrao je i za brojne europske klubove, a najpoznatiji su mu nastupi u španjolskom Ademar Leónu, te u hrvatskom prvaku Zagrebu. Zanimalo nas je kako gleda na situaciju u reprezentaciji uoči samih priprema.

"Moram priznat da se malo vratila ta pozitivna nervoza sad kad vidim kako će sve ovo izgledat na RTL-u, a mogu misliti kako je tek igračima. Stvarno je ostalo malo do samog početka prvenstva. Zdravlje služi koliko toliko dobro, osim tog nesretnog slučaja s Mandićem. Dosta igrača je u formi, ovo što vidim i pratim", rekao nam je i nastavio:

"Sigurno da će biti uzbudljivo jer igramo doma. To znači samo jedno, a to je da će publika biti na vrhuncu. Dagur Sigurdsson je nakon dvije-tri akcije skužio s kim surađuje, igrače, a ono što je isto tako bitno, našu državu te što očekujemo od rukometa. To su uvijek najveća moguća očekivanja. Ja mislim da je konačno došlo vrijeme da pokažemo naše pravo lice i da se vratimo na stare staze slave", rekao nam je Mirza optimistično, a nas je zanimalo kako gleda na poziciju na kojoj je baš on bio najbolji na svijetu, krilima.

"Desna strana je odlična, ovo što Šoštarić igra u zadnje vrijeme je na visokoj razini, savršenoj... Nadam se da će nastaviti to i na prvenstvu. Lijeva krila su na Mandić i Glavaš, mislim da s krilima Hrvatska nikada nije imala problema", dodao je, a onda nam je i objasnio situaciju s Mandićem te kako on gleda na to.

"Tu je malo teža situacija. Ovo što se dogodilo je šokiralo, ne samo mene već i cijelu javnost. Prozivali smo stalno golmane, a konačno kada smo nakon dugo vremena dobili kombinaciju Kuzmanović - Mandić se dogodi ovakav presedan. Njih dvojica su mladi, dobro brane, svi su bili zadovoljni njima. Spletom okolnosti to sada neće biti tako. Vjerujem da će Pešić odigrati jednu veliku ulogu, on je 'stari' i iskusan golman, brani u francuskoj ligi i ja mislim da tu neće biti nekih velikih problema", zaključio je Mirza.

Emisiju 'Vrijeme je za rukomet' uoči utakmica hrvatske reprezentacije Marko Vargek vodit će u društvu komentatora Mirze Džombe i Igora Vorija. Apsolutne rukometne legende govorit će iz svog bogatog iskustva.

