Ivano Balić bez spora je najveći virtuoz koji je ikad zaigrao rukomet. I ne čudi me da ga većina nacije vidi kao najbolje hrvatskog rukometaša svih vremena, a neki i kao najvećeg svjetskog.

Ne umanjujući čaroliju rukometnog Mozarta po meni Hrvatska je imala jednog još većeg od njega, a on je Patrik Ćavar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Samo jedan igrač je mogao igrati srednjeg u vanjskoj liniji, lijevo krilo i pivota. Ne postoji igrač kakav je bio Pako Ćavar", svojedobno je izjavio Božidar Jović, legendarni hrvatski kružni napadač koji je dijelio svlačionicu s Ćavarom.

Uistinu, Ćavara je bio užitak gledati, ma koju god poziciju igrao, bilo u dresu Barcelone, Zagreba ili hrvatske reprezentacije. Ne čudi me da se lome koplja, Ćavar ili Balić, jer svatko ima svoje argumente, i svatko ih s pravom može gurnuti u krug najveći svjetskih rukometaša svih vremena. No kod svjetskog izbora ne bi trebalo biti dvojbe tko je rukometni GOAT.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na početka stoljeća pojavio se igrač koji je u godinama koje slijede bio 'bolja' verzija Ćavara i postao najveći svih vremena. Riječ je o Francuzu rođenom u Nišu Nikoli Karabatiću.

"Debitirao sam s 18 godina. Bio među najmlađima koji su ikad izabrani. Moja je uloga brzo evoluirala. Vrlo mlad sam preuzeo puno odgovornosti i brzo postao jedan od vođa. Moja uloga također je postojala i izvan terena da integriram mlađe igrače u momčad koja je osvojila toliko naslova", pričao je prije nekoliko godina danas 39-godišnji Karabatić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Nema toga što u karijeri nije osvojio, s reprezentacijom je tri puta bio olimpijski prvak, četiri puta uzimao je svjetski naslov, a tri puta europski. I na klupskoj razini nema trofeja koji nije u njegovim vitrinama. Bio je prvak u Njemačkoj, Španjolskoj, Francuska, tri puta europski prvak, i to naravno nije sve.

"Golovi, asistencije, stvaranje viška na devet metara, vođenje i motiviranje ekipe i brutalna obrana. Najkompletniji igrač ikad, rukometni terminator u svom primeu", priča mi o Nikoli kolega Ivan Blažević, koji je priznajem jedan od rijetkih s kojim se slažem oko toga tko je GOAT rukometa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što je u Tokiju ponovno Francusku odveo na Olimp je poručio:

"Bliži sam kraju karijere nego početku, to je činjenica. Naslove već imam, ali želim pomoći suigračima da ih i oni osvoje i možda osjete izazov velikog naslova."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čovjek je od Svjetskog prvenstva 2003. propustio samo jedno veliko natjecanje, Svjetsko prvenstvo u Egiptu 2021. i to zbog teške ozljede koljena. U četvrtak se upisao u besmrtnost. Naime, golom protiv Hrvatske u 45. minuti postao je najbolji strijelac u povijesti europskih prvenstva s 289. gola. S vrha je skinuo još jednog rukometnog mađioničara Gudjona Valura Sigurdssona.

"Mama me nazvala prije utakmice i ponavljala mi riječ rekord. Rekao sam joj da mi ne stvara pritisak", otkrio je nakon dvoboja Nikola.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako je itko znao igrati pod pritiskom, to je bio upravo on, neponovljivi Karabatić. Igra taj 'last dance', sanja još jednu medalju, onu najsjajniju u Parizu na Olimpijskim igrama ovog ljeta. Kakav bi to kraj bio rukometnog 'Terminatora'. Voljeli ga ili ne, većeg u rukometu nema.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 29. siječnja budi ponosni vlasnik QLED televizora i 1 godine besplatne pretplate na EON TV.