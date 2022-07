Nepunih 200 dana uoči početka 28. Svjetskog prvenstva, u Katowicama je obavljen ždrijeb za to natjecanje koje će zajednički organizirati Poljska i Švedska od 12. – 29. siječnja 2023. godine. Hrvatska je imala dosta sreće sa ždrijebom i može biti zadovoljna. U skupini G koja će se igrati u Jonkopingu, uz Hrvatsku, nastupit će još prvak Afrike, trećeplasirani sastav Afrike te USA.

Hrvatska će Prvenstvo početi 13. siječnja 2023. godine susretom protiv prvaka Afrike koji će biti poznat nakon natjecanja koje se održava u Egiptu od 11. – 18. srpnja ove godine. Realno je za očekivati da to bude baš Egipat koji je posljednjih nekoliko godina dominantna reprezentacija toga kontinenta.

Dva dana kasnije, naša reprezentacija će igrati protiv SAD-a. Ta reprezentacija se vraća na svjetsku smotru nakon 21. godine. Doduše, imali su tu mogućnost i prije dvije godine u Egiptu, ali su zbog korone otkazali nastup na tom prvenstvu.

'Ždrijeb je zanimljiv'

I konačno, 17. siječnja Hrvatsku čeka trećeplasirani sastav s afričkog prvenstva. Tri najbolje reprezentacije iz svake od osam skupina prolaze dalje. Skupina G spaja se u drugom krugu sa skupinom H u kojoj su Danska, Belgija, Bahrein i četvrtoplasirana reprezentacija s afričkog prvenstva, tako da ni nastavak natjecanja za koji ne sumnjamo da će se Hrvatska izboriti, ne izgleda loše. Ta skupina će se igrati u Malmou.

Hrvoje Horvat, izbornik muške seniorske reprezentacije:

"Ždrijeb je zanimljiv. Željeli smo izbjeći europske reprezentacije iz trećeg i četvrtog pota, odnosno šešira, a podsjećam tamo su bile Mađarska, Srbija, Slovenija i Nizozemska i to smo uspjeli. Prvak Afrike i trećeplasirani s tog kontinenta svakako zaslužuju maksimalnu pozornost. Teoretski se može dogoditi da to budu Egipat i Tunis, a to je onda sasvim druga priča, i ždrijeb više ne izgleda tako jednostavan. Ali, vidjet ćemo što će se dogoditi. Ono što je dobro u svemu tome je da ih već sada možemo početi skautirati i analizirati jer tim reprezentacijama, prvenstvo počinje za desetak dana. Želio bih samo da budemo kompletni i da nam se ne ponovi situacija poput one na Europskom prvenstvu u Mađarskoj s koronom. Ne sumnjam da će Hrvatska biti prava. Dobar je ždrijeb i u nastavku. Ja sam optimist i vjerujem da ćemo biti pravi na tom prvenstvu", rekao je izbornik za službenu stranicu HRS-a.