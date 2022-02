Hrvatski rukometni savez ovog je tjedna donio odluku da Hrvoje Horvat ostaje izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije, a Ivano Balić njegov pomoćnik, unatoč lošem rezultatu na europskom prvenstvu i osmom mjestu. Upravni odbor HRS-a ipak se nije sastao u prostorijama Saveza u zagrebačkoj Metalčevoj, u utorak navečer. Bio je to, naime, radni sastanak...

Predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac, dakle čovjek kojeg se svakako nešto pita kod izbora ili ostanka izbornika poslovni je partner Aleksandre Horvat, supruge izbornika Hrvoja Horvata, doznaje Net.hr. Grahovac i Aleksandra Horvat su partneri u odvjetničkom uredu Grahovac - Horvat - Žaper, što predsjednika rukometnog saveza stavlja u neugodno poziciju i potencijalni sukob interesa.

Grahovac potrđuje poslovni odnos, ali kaže da nije u sukobu interesa

Grahovac poslovni odnos sa Aleksandrom Horvat u kratkom razgovoru za Net.hr potvrđuje, ali negira da se radi o sukobu interesa. "Ja izbornika ne postavljam, niti ga predlažem", kazao nam je Grahovac. Njegov poslovni odnos sa Aleksandrom Horvat nije na nikakav način utjecao na ostanak njenog supruga na klupi, kaže nam...

"S gospođom Aleksandrom Hovat sam u poslovnim i prijateljskim odnosima, a s izbornikom Hrvojem Horvatom u prijateljskim".

O sadržaju spomenutog radnog sastanka Grahovac, kaže, ne može govoriti, ali ponavlja da na on na bilo koji način ne odlučuje tko će biti izbornik.

"Ne znam zašto bi to onda bio sukob interesa". Izbornika, prema pravilima HRS-a, bira upravni odbor.

U sličnom tonu odgovorio nam je i izbornik Hrvoje Horvat koji kaže kako poslovni odnos njegove supruge i predsjednika rukometnog saveza nije utjecao na njegovu poziciju. Na pitanje bi li odstupio s klupe ako bi se ispostavilo da bi taj odnos imao utjecaj na izbor, Horvat odgovara:

"Taj odnos nije utjecao ni na koji način na mene kao izbornika". Potvrđuje da je s Grahovcem u prijateljskom odnosu.

Ipak povjerenje Horvatu

Ostanak ili odlazak mladog i ambicioznog Hrvoja Horvata je ono što je zanimalo cjelokupnu hrvatsku javnost. Horvat je na sastanku morao prezentirati rad i osmo mjesto koje se u onim neregularnim uvjetima i ne može adekvatno prezentirati, a kad tome dodamo i to da se Upravni odbor nije sastao, onda nikako drugačije osim odluke o ostanku Hrvoja Horvata i Ivana Balića na klupi hrvatske rukometne reprezentacije, nije moglo ni biti...

Na kraju je donesena odluka da se Hrvoju Horvatu da povjerenje, da ga se pusti da u travnju odradi kvalifikacije za SP i izbori nastup na prvenstvu, ali Savez je i predložio neke promjene vezane za stručni stožer. Glavni argument je bio taj da je izbornik zajedno s Balićem radio u ne baš normalnim uvjetima, što je i istina...

Bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar, koji sad u Savezu obnaša funkciju koordinatora za muški rukomet, podijelio je dojmove na radnom sastanku i otkrio da bi moglo biti nekakvih preinaka u drugim dijelovima stožera.

Naravno, u slučaju kiksa u kvalifikacijama, alibija više za Hrvoja Horvata ne bi bilo i dobio bi otkaz. No, u takvo što teško je povjerovati, jer će Hrvatska igrati dvije utakmice za SP najvjerojatnije protiv Ukrajine (čeka boljeg iz ogleda Ukrajina-Finska) koju je razbila na Euru...

Nadalje, ono što je interesantno je i to da u stožeru slijede i neke "kozmetičke" promjene. Može se pretpostaviti kako će se one odnositi možda na trenera golmana i fizoterapeute. No, vrijedi pričekati...

Predsjednik saveza Tomislav Grahovac, inače, bio je za ostanak Horvata, očekivano, isto kao i Lino Červar kojemu je Horvat bio pomoćnik na klupi na SP-u u Egiptu, na kojem je reprezentacija doživjela debakl. Tako su u Savezu, istina u specifičnoj situaciji, odlučili promijeniti kriterij, jer su prijašnji izbornici odlazili s izborničke klupe nakon lošijih rezultata, unatoč medaljama prije.