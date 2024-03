Hrvatska rukometna reprezentacija sutra putuje u Hannover gdje će protiv Austrije, Njemačke i Alžira boriti za jedno od dva mjesta koja vode na Olimpijske igre. Prije dva sata završio je zadnji zagrebački trening mini-priprema pod vodstvom Dagura Sigurdssona, a za RTL o novom izborniku te izgledima Hrvatske u Hannoveru govore Zlatko Horvat i Goran Šprem.

Petodnevni mini-ciklus priprema došao je kraju. Igrači su upoznali ideje Dagura Sigurdssona, a on je upoznao roster s kojim mora uzeti mjesto na Olimpijskim igrama. Naš stručni sukomentator Goran Šprem, ne sumnja u vizu za Pariz.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Nema tu više pitanja kakve su šanse, mi to jednostavno moramo proći i ja iskreno vjerujem da ćemo proći. Došao nam je novi izbornik, donijet će nešto novo sigurno. Tu ništa osim prolaska na Olimpijske igre ne smije biti opcija i ja sam uvjeren da ćemo to ostvariti odnosno da ćemo u nedjelju biti sigurni putni na Olimpijske igre u Pariz.

'Trener je koji voli Hrvate'

U stalnoj komunikaciji s igračima je Zlatko Horvat, koji se vratio u Zagreb. Najbitnija će u ovom trenutku biti kemija, a prema onom što dolazi iz reprezentacije, čini se da je ima: ''On je jedan od trenera koji voli Hrvate, uostalom trenirao je naše igrače u Berlinu. Vidi se da je bio spreman preuzeti hrvatsku reprezentaciju da je imao veliku želju tako da je najbitnije da je on zadovoljan, a ja vjerujem da će i igrači biti.''

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Igračima na putu od Pariza redom stoje Austrija, Njemačka i Alžir. Do Eura, rekli bismo da sigurno možemo do jednog od dva mjesta koja vode na Igre: ''Po meni je jako prolazna, odnosno pokazali smo na prvenstvu bez obzira na krajnji rezultat, mislim da su dečki pokazali dobru, odnosno vrlo dobru igru. Naravno, trebamo taj korak napraviti da se uhvatimo u borbi za medalje. Ja vjerujem da ćemo to s ovim izbornikom napraviti'', zaključio je Zlaja.

Ono što je Sigurdsson napravio za početak jest vraćanje specijalista za obranu. Jakov Gojun u toj priči trebao bi biti centralna figura. Unatoč tome što je dijelio studio sa Špremom, Goran mu je poručio da ne očekuje gledanje kroz prste: ''Htio bi prvo čestitat Jakovu na pozivu u reprezentaciju. Zafrkavali smo se, ali čekaj sada ide kritika na njega, sad Jakove ako nećeš biti dobar ima tko će te kritizirati ha-ha. Uzadnjoj reprezentativnoj akciji gdje su u sredini bili Načinović i Srna se pokazalo kao jedna dobra varijanta samo trebamo to uskladiti još bolje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I Horvat i Šprem s velikim nestrpljenjem čekaju vidjeti što može ponuditi Sigurdssonova Hrvatska. Zadatak nije nimalo lak. Ne smijemo ni pomisliti na scenarij drugog uzastopnog propuštanja Olimpijskih igara, no oni koji poznaju rukomet, ipak vjeruju da islandski stručnjak može vratiti reprezentaciju na pravi put.