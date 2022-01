JUNAK UTAKMICE / Zabio je gol za pobjedu, teleportirao se u RTL-ov studio i otkrio: 'To što su njih dvojica rekli prije utakmice pamtit ćemo cijeli život'

Hrvatska rukometna reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu u drugom krugu Europskog prvenstva svladavši u ponedjeljak u Budimpešti reprezentaciju Islanda sa 23-22 (10-12). Pobjednički pogodak je 15 sekundi prije kraja postigao Ante Gadža. Nakon utakmice otkrio je kakav su govor održali njegovi suigrači: 'Gojun i Čupić su imali riječi koje ćemo pamtiti cijeli život prije utakmice, na krilima tih riječi smo došli do pobjede. To su interne stvari, svi znaju što znači reprezentacija, to je kult koji se stvara godinama, ne smijemo to pokvariti.'