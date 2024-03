U Hannoveru se okreće nova stranica hrvatskog rukometa. Prvi izbornik stranac - Islanđanin Dagur Sigurdsson povest će Hrvatsku u borbu za plasman na Olimpijske igre u Parizu. Reprezentacija je stigla u Hannover i napokon je kompletna - pridružio se kapetan Domagoj Duvnjak koji je po treći put postao otac pa su naravno pljuštale čestitke.

Hrvatska u četvrtak kreće u akciju i odmah vjerojatno ključna utakmica - Austrija, hit nedavno završenog Europskog prvenstva na kojem je Hrvatska s Austrijancima odigrala iznimno težak susret, koji je završio neriješenim rezultatom 28-28.

Među Sigurdssonovim izabranicima je i Jakov Gojun koji je prije dva mjeseca komentirao je reprezentaciju u emisiji Vrijeme je za rukomet ne znajući kako će biti potreban te kako će ga izvući iz reprezentativne mirovine.

Iz studija ste se ponovno vratili na teren, povratnik ste u reprezentaciju, znam da vam je drago zbog toga, ali priznajte da vam ipak malo nedostaje RTL-ov studio, Vargek, Šprem.

"Pa bilo je jedno lijepo iskustvo za mene i stalno smo u kontaktu i Marko i Goran. Sjetimo se nekih lijepih trenutaka, bilo je stvarno lijepo, ali kažem, lijepo mi je opet obući ovaj dres. Stvarno, ja sam uvijek uživao igrati za reprezentaciju i sad smo svi svjesni da se radi o Olimpijskim igrama i tu sam i vjerujem da ćemo se plasirati."

Tu ste da pomognete reprezentaciji i novom izborniku Davoru Sigurdsson. Težak zadatak pred Hrvatskom, na putu do Pariza su Austrija, Njemačka, Alžir. Znamo da su ti olimpijski turniri iznimno teški, je li Hrvatska spremna za ovaj zadatak?

"Sigurno da je teško, samo kad pomislimo da imamo tri utakmice u četiri dana odmah je teško, ali radi se o kvalitetnim momčadi od Austrije koja je pokazala na prvenstvu da su jako opasni. Njemačka domaćin, ne treba previše razgovarati, svi znamo tko su Nijemci, i Alžir koji je možda po meni tu najlošiji, ali kažem, nećemo preskakati stepenice. Svjesni smo da je sutra utakmica doslovno jedan korak da se plasiramo. Fokusirani smo jako, spremni smo, trener nije puno imao vremena što je i sam govorio da nema puno vremena za mijenjati. Super smo se s njim povezali, jednostavan tip, nema tu puno priče, taktika, trening i odmor. Ja vjerujem da je Hrvatska spremna."

Upravo sam to htjela pitati što je Dagur Sigurdsson u ovih nekoliko dana za ovih nekoliko treninga donio hrvatskoj reprezentaciji i kakav je dojam ostavio na vas?

"Meni je ostavio lijep dojam. Poznajem još njega dok je bio trener u Berlinu, doduše, nije me trenirao, ali znam kakav je bio njegov plan treninga. Radi se o treneru koji je totalno smiren, nema previše ni emocije, on ima svoj cilj, zato je došao ovdje sam i najavio da želi igrati Olimpijske igre s Hrvatskom. I vidi se u njemu da je on fokusiran, sto posto unutra. Nije bilo puno vremena, ali vidim da ima svoj sustav, mi to prihvaćamo. Mislim da smo se dobro uklopili u ovih nekoliko treninga i da ćemo sutra biti jedna prava Hrvatska.

Cijeli prošli tjedan reprezentacija je kapala nekako na te treninge, kao zadnji član reprezentacije pridružio se danas kapetan Domagoj Duvnjak koji je prije dva dana postao treći put otac, tako da on je došao vjerujem pun motiva i dobre energije ovdje na okupljanju.

"Svi znamo koliko je Domagoj dao za ovu reprezentaciju i čestitamo mu još jednom ovim putem njemu i njegovoj Luci na curici. Čekali ga jesmo, svaki dan smo bili u kontaktu i evo uspio je doći danas. Imat će svega jedan trening, vjerujem da će Domagoj pomoći, kao što je dosad pomagao te da će biti pravi. I kažem, sada je cilj cijele priče da Hrvatska ide na Olimpijske igre i da Hrvatska to zaslužuje."