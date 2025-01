Furiozni Danci izborili polufinale Svjetskog prvenstva i nastavili nevjerojatan niz

Aktualni svjetski prvaci Danci izborili su plasman u polufinale Svjetskog rukometnog prvenstva nakon što su u Oslu u četvrtfinalu pobijedili Brazil sa 33-21 (15-12).

Trostruki uzastopni svjetski prvaci nisu dozvolili nikakvo iznenađenje.

Poveli su 2-0 i do kraja susreta nisu ispuštali prednost. Na polovici prvog dijela imali su sedam razlike (10-3), no Brazil je do odmora smanjio na tri gola zaostatka (15-12).

Danska je na otvaranju drugog dijela vrlo brzo ponovo stigla do +7 (23-16), da bi u 49. minuti imala i velikih 11 golova prednosti (29-18). Do kraja susreta je bilo upitno tek s koliko će razlike Danci slaviti.

Svjetske prvake su predvodili Emil Jakobsen, Mathias Gidsel i Rasmus Lauge Schmidt sa po šest golova, dok je Emil Nielsen imao 15 obrana.

Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Vinicios Angelo Lima de Carvalho sa sedam golova.

Danci su ovom pobjedom produžili niz bez poraza na svjetskim prvenstvima na čak 35 utakmica. Čak šest godina nisu izgubili na svjetskim prvenstvima osvojivši tri uzastopne titule (2019, 2021, 2023).

Posljednji poraz na SP-u su doživjeli u osmini finala 2017. od Norveške (25-27), a nakon toga su nanizali 33 pobjede i dva remija. Jedine dvije neodlučene su odigrali protiv Egipta (2021) i Hrvatske (2023).

Danska će u polufinalu 31. siječnja igrati protiv pobjednika večerašnjeg ogleda Portugal - Njemačka.

U drugom polufinalu u četvrtak u Zagrebu se sastaju Hrvatska i Francuska.

Susret za 3. mjesto i finale na rasporedu su 2. veljače u Oslu.