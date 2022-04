Hrvatski rukometaši opravdali su ulogu favorita i s dvije uvjerljive pobjede protiv Finske izborili su plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se od 11. do 29. siječnja 2023. održati u Švedskoj i Poljskoj.

Hrvatska je prije tri dana pobjedom u Vantii (34-21) praktički izborila odlazak na SP, a Varaždinu je u subotu odradila formalnost i uvjerljivom pobjedom 36-22 (18-10) potvrdila plasman na 15. uzastopno svjetsko prvenstvo. Danas su Kauboji odigrali ovaj susret pred punom Arenom u Varaždinu.

"Vesele nas ove tribine nakon svih ovih godina. Drago nam je da su ljudi došli u ovakvom broju gledati rukomet i veseli nas da smo odigrali dobru utakmicu, da smo pokazali koliko nam znači i da smo se sigurno kvalificirali na SP", rekao je izbornik Hrvoje Horvat.

'Bio je gušt igrati pred ispunjenom dvoranom'

Susret je prokomentirao i Marino Marić koji je zabio sedam pogodaka.

"Velika motivacija je ovo pred ispunjenom dvoranom, baš je bio gušt igrati. Zadatak je odrađen na najboljem mogućem nivou. Uz zdravlje i dobru formu igrača možemo napraviti puno. To je prvi uvjet, to smo sada imali protiv Finske. To je preduvjet i za SP i za kvalifikacije", rekao je Marić koji je ujedno bio i igrač utakmice.

Vratar Matej Mandić je komentirao fantastičnu atmosferu u Areni.

"Bila je fantastična atmosfera i predivno za nas mlade koji smo prvi put osjetili hrvatsku atmosferu i hrvatske navijače i stvarno je bilo lijepo", rekao je Mandić.