Kao i svaki dan iz Mannheima nam se javlja RTL-ova reporterka Ines Goda Forjan. Nisu baš lijepe vijesti s obzirom na gubitak Ivana Martinovića za ostatak prvenstva, a uoči utakmice protiv Rumunjske razgovarala je s Lukom Cindrićem.

Prije nego što se bacimo na Rumunje, moramo se osvrnuti na ovu najtežu i najlošiju vijest koju je reprezentacija primila danas, a to je da je definitivno ostala bez Ivana Martinovića. Koliko će to utjecati na momčad, koliko vas to pogađa, koliko će to utjecati na moral momčadi?

"Sigurno nam je teško to palo, tko god tu doživi ozljedu netko od nas, sigurno da utječe, on je važan dio naše igre i želim mu brz oporavak, svi mi tu smo uz njega. Nadam se da će, tj. siguran sam, da će drugi dečki koji budu igrali tu na njegovoj poziciji, odigrati što je bolje moguće, mislim da imamo širinu klupe, to je što budi nadu, a to njemu želim brz oporavak."

Sutra nam treba pobjeda protiv Rumunjske. Ako pobijedimo, idemo kao prvi u taj drugi krug i onda je glavni cilj ostvaren.

"Rumunjska je vrlo neugodna reprezentacija, mislim da je jako bitno pobijediti, vratiti neko samopouzdanje u ekipu, iako mislim da nema razloga za neku brigu."

U rumunjskoj reprezentaciji možda nema imena od kojih moramo strahovati, no ima jedno veliko ime na klupi, to je trener, izbornik je Xavi Pascual, dugogodišnji trener Barcelone, vaš trener sada u Dinamu iz Bukureštu. Vi ga najbolje poznajete, otkrijte nam kakva je Rumunjska.

"Nakon 27 godina se se prvi put kvalificirati na Europsko prvenstvo, mislim da je to velika stvar za njih i sigurno da će oni ići na pobjedu protiv nas. Mislim da poznavajući njega sigurno će nešto novo pripremati, te neke taktičke zamisl će pripremati za nas, tako da sve u svemu nemaju neke vrhunske igrače, ali su timski jako dobro posloženi i mislim da možemo očekivati tešku utakmicu, zahtjevnu sigurno za nas."

Nakon te utakmice Hrvatsku čeka selidba u drugi krug, selidba iz Mannheima u Köln, a onda nam se smiješe svakakvi protivnici, prije svega Njemačka, Francuska, Mađarska i Island. To je ta četvorka koja u ovom trenutku prijeti Hrvatskoj. Možemo malo pogled prema njima.

"Mslim da je daleko još to da razmišljamo o tim nekim protivnicima, jako lijepo da možemo već nekako planirati budućnost. Prijašnjih godina smo ovisili o toj nekoj zadnjoj utakmici, tako da sve u svemu, ajmo mi korak po korak, tu Rumunjsku dobiti, odigrati zajedno i onda tamo poslije baciti sve karte na teren, ostaviti srce na terenu, to je jedino što preostaje."

