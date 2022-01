Javio nam se kasno sinoć Zlatko Zlaja Horvat iz Mađarske, gdje igra za Dabas KK. Spletom okolnosti (čitaj ima koronavirus), nije mogao biti na utakmici u Szegedu, prisustvovati jučer rukometnom Classicu između Francuske i Hrvatske na Euru (22-27 za Francusku, sve se utakmice Hrvatske prenose na RTL-u) i jedne dobre igre hrvatskih klinaca, sve do serije isključenja...

'Svoje sam odradio za Hrvatsku'

Utakmica je bila prava ratnička, vatrena, a takvih je Zlatko Horvat igrao za Hrvatsku i protiv Francuske. Ovo je prvo natjecanje nakon godina unazad na kojem u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji nema miljenika i istinskog rukometnog ratnika...

"Gledajte, svoj sam dio u reprezentaciji odradio, već sam se prije pomirio da je to to. Ovako na daljinu, malo mi je teško to sve gledati iskreno, ali moram se priviknuti na situaciju. Nije da sam ja sad nešto to pretjerano, da mi je žao što nisam tamo. Naravno, moraš biti svjestan svojih granica, jednostavno nisam više spreman za turnirski sistem" kazao nam je Zlatko Zlaja Horvat i nastavio:

"U početku se kod nas vidjela ta nervoza, ali to je sve normalno, kad imaš dosta igrača koji su prvi puta ovdje. No, ime se ta nervoza makne, čim su oni vidjeli da mogu parirati jednoj Francuskoj, pokazali su što znaju i mogu. Naravno, ima tu još puno toga za popraviti, ali u globalu, ono što je izbornik Hrvoje Horvat govorio što želi, to su bile obrana prvenstveno i stvarno, kad smo bili u najjačoj postavi, stvarno smo bili odlični u obrani i imali kontre i polukontre. Tu smo uvijek bili najjači i vjerujem da će nam to biti forte kroz ovo prvenstvo".

'Čupić je odigrao kapetanski'

Kako su vam izgledali igrači na vašim pozicijama?

"Čupić je odigrao kapetanski, nije sad ni bilo puno prilika s krila iskreno. Sve što je trebalo su odradili, obrambeno i napadački. To je bilo ok".

Tin Lučin je otkriće protiv Francuza. Kako ste njega vidjeli protiv moćnih Tricolora?

"Tin Lučin je meni poznatiji. Nakon dugo vremena izbivanja iz rukometa, dugo ga nisam vidio, vidio sam ga kad sam igrao protiv njega u Leonu, kad sam nastupao tamo pa sam ga vidio. Tin Lučin me stvarno onako iznenadio, naravno pozitivno, kao velika perspektiva hrvatskog rukometa. Imao je jednu fazu Zagreba i poslije, gdje se jednostavno izgubio u tome svemu. Vratio se i drago mi je zbog njega, da se pokazao u dobrom svijetlu. Ne samo u napadu, nego i u obrani. Dobro je zamijenio Mandića, kad je dobio plavi karton", objasnio nam je Zlaja.

Kad smo kod plavog kartona, do jučer široj javnosti nepoznat termin?

"To je crveni uz dodatnu kaznu kao. Ide automatski na tu komisiju. Da je crveni samo, Francuzi bi morali donijeti prigovor da Mandića stave pred komisiju. Mislim, ovako on ide direktno, tako nešto. Može biti progresivna kazna, ali sumnjam da će biti sad tako progresivna".

'Srbija je napredovala'

Kako vam izgleda Srbija, sljedeći suparnik Hrvatskoj u Szegedu?

"Vidi se kod njih ta španjolska škola trenera, vidi se po pokretima, lijepo su to oni posložili. Vrlo su angažirani od prve do zadnje minute, gledao sam ih protiv Ukrajinaca do 45, imali su +10, spustilo se to hajde na 8. Vrlo ozbiljna reprezentacija, bit će to pravi susret. Dečki će sad imati više samopouzdanja, vidjeli su gdje mogu, samo moraju nastaviti tako igrati. Govorim o onim segmentima koji su bili odlični. To već dobro oni znaju".