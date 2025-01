Džomba odlučio razriješiti situaciju oko Cindrića: 'Da stanemo na kraj svim lažnim pričama'

Hrvatska reprezentacija u prvoj utakmici drugog kruga Svjetskog prvenstva igra protiv Zelenortskih Otoka.

Momčad Dagura Sigurdssona prenijela je dva od maksimalna četiri boda i potrebne su joj sve tri pobjede ne bi li ostvarila plasman u četvrtfinale natjecanja.

U emisiji 'Vrijeme je za rukomet' uoči početka susreta Mirza Džomba je odlučio ispričati situaciju oko Luke Cindrića s kojim se čuo.

"Htio bi stati na kraj svim lažnim pričama. Svi smo vidjeli različite stvari. Da se radi o nekakvoj svađi, a Dagur je odmah nakon svega izjavio 'NO NO NO'. Poslije smo dobili izjavu da je ozlijeđen. Ja sam se čuo s Cindrom i rekao mi je kako je došao s ozljedom kvadruicepsa, a na Argentini je obnovio ozljedu. Nema nikakve afere, idemo svi zajedno i nema nikakvih problema", rekao je Džomba pa dodao:

"Nije lijepo da se takve stvari uopće događaju na prvenstvu. Ako nešto i je, imat ćemo vremena za sve raspraviti. Sada moramo biti svi zajedno."

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

