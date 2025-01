Hrvatska razbila Francuze kao nitko, Džomba za Net.hr: 'Izgledali su kao dječica od 15-16 godina'

Hrvatska je nakon 16 godina čekanja u finalu Svjetskog rukometnog prvenstva. Ne samo, već se Hrvatska plasirala i u svoje prvo finale nekog velikog natjecanja još od Europskog prvenstva u Norveškoj 2020., tada su nas svladali Španjolci. Vrijeme bi bilo da Hrvatska osvoji svoj drugi naslov svjetskih prvaka, a četvrtu zlatnu medalju s velikih natjecanja. Ova generacija je pokazala da može.

Pokazali su to jučer u polufinalu s Francuskom, najvećom utakmicom hrvatskog rukometa u pola desetljeća i to protiv reprezentacije koja nam je, možemo sad već reći, desetljećima trn u oku. Najdominantnija rukometna sila zadnjih 30 godina, možda ikada, rekorderi po broju zlata sa Svjetskih prvenstava sa šest. Hrvatska ih je razbila i pobijedila prije nego je uopće završilo prvo poluvrijeme. Dojam je da su Francuzi već u 22. minuti trebali zvati Toma Cruisea u pomoć jer čekala ih je nemoguća misija stizanja hrvatskog vodstva.

Na sličnom tragu je i Mirza Džomba, legendarni hrvatski rukometaš, dugo vremena najbolji strijelac u povijesti hrvatske reprezentacije. Čovjek koji zna kako je to osvojiti Svjetsko prvenstvo, olimpijski pobjednik, dvostruki prvak Europe sa Ciudad Realom, najbolji strijelac Olimpijskih igara, najbolje desno krilo Olimpijskih igara, najbolje desno krilo Svjetskog prvenstva, a danas stručni sukomentator RTL-a u emisiji "Vrijeme je za rukomet". Nema boljeg sugovornika da prokomentira jučerašnju pobjedu.

Evo, pa prvo, pitanje je kako komentirate jučerašnju utakmicu? Je li to najbolje što je Hrvatska odigrala u zadnjih desetak petnaestak godina ili je to i dalje Kraków?

"Šta se tu može komentirati? Šok i nevjerica? Ono stvarno su nas iz ponora digli do neba. Hvala im stvarno za svo ovo veselje i ja osobno zahvaljujem što sam, evo, mali djelić toga. Vratio sam se u mladost, to su stvarno emocije koje... Nerazumne emocije svih nas i oko i ljudi na tribinama. Stvarno su napravili veliku stvar, digli su cijelu Hrvatsku na noge. Evo, vidimo i jučer od onog odlaska iz hotela u Karlovcu, pola Karlovca na cesti ih ispraća. Isto tako, u povratku u ponoć. Digli su kompletnu Hrvatsku na noge, odigrali jedan savršen turnir i kao što ste rekli, sigurno je to najbolja najbolja izvedba u zadnjih desetak - petnaest godina. Možda možemo staviti u isti rang onu utakmicu kad smo dobili Poljake, usred Poljske pred punim tribinama četrnaest razlike. Međutim ova utakmica jučer je bila puno važnija, a puno teža, garantirala nam je srebrnu medalju i to protiv kojeg protivnika, protiv Francuske znači našeg vječnog neprijatelja, sportskog neprijatelja naravno. I što reći? Francuzi totalno izgubljeni. Nisam ih nikad u životu vidio takve, prvo poluvrijeme kao da su igrali s nekom dječicom od 15 16 godina. Nemoćni. Što god da su probali, nije im uspjelo, ušli su u naš mlin uz pomoć Arene, petnaest tisuća ljudi napravili smo maltene nemoguće i prvo poluvrijeme je riješilo, naravno i utakmicu. Napravili smo toliku razliku da je to bilo nemoguće stići. Drugo poluvrijeme je bilo dosta problematično. Izašli su nam u tu duboku obranu 3-3 ili 3-2-1, zavisi kako u kojim trenucima. Međutim, tu je ta naša snaga jer smo konačno dobili širinu. Uz ova tri četiri igrača koji su odigrali savršenu utakmicu. Pod savršenu utakmicu, mislim Kuzmanovića, Jelinića, Srnu, Glavaša. Uvijek kad bi došlo do nekog problema, netko bi izvukao nekim potezom, sijevalo je sa svih strana, tako da pobjeda nikada nije bila upitna. I što reći? Čestitke! Jedna od najvećih utakmica u hrvatskoj rukometnoj povijesti. Čestitam im još jednom."

Danas drugo polufinale igraju Portugal i Danska. Danska izraziti favorit. Samo jednu utakmicu na ovom prvenstvu nije pobijedila dvoznamenkastom razlikom. Stvarno izgledaju nadmoćno. Ima li Portugal šanse?

"Pa sport je to. Naravno. U Portugalu je isto euforija vjerojatno slična i kod nas. Napravili su najveći uspjeh u povijesti. Međutim, iskreno, mislim da je to njihov maksimum, da će oni u borbu s Francuzima za treće mjesto. A dva najbolja će se susresti u 18 sati poslije njih."

Dobro, recimo da nas u finalu čeka Danska s Gidselom, s Pytlickom... Stvarno strašna reprezentacija, dojam je da bi mogli poslati tri različite postave i dalje, bar na papiru, biti najjača reprezentacija na turniru. Kako protiv njih?

"Pa sigurno da su favoriti. Igraju najbolji i najkvalitetniji rukomet. Igrat će vjerojatno na domaćem terenu, bit će puno više njihovih navijača, pretpostavljam. To nam je možda i najveći minus. Da, igramo u Hrvatskoj, da igramo pred našim navijačima u Areni onda, bih možda rekao i nešto drugo, jer oni su nas stvarno gurali kroz cijeli turnir, a ovdje se ipak igra gore u Skandinaviji neće biti takva užarena atmosfera. Ali, gledajte, to je finale 60 minuta. Dvije najbolje ekipe su u finalu. Oni jesu favoriti, ali nešto se i nas pita. Ni protiv Francuza nismo bili favoriti i vidimo kako su prošli. Stvarno smo sad u nekom pozitivnom zamahu energija. Imamo dan više odmora i sigurno da imamo svoju šansu. Nismo favoriti, ali kao što sam rekao, nismo bili ni u polufinalu pa da vidimo kako su se proveli Francuzi. Šansa sigurno postoji."



Domagoj Duvnjak u nedjelju igra svoju zadnju utakmicu za reprezentaciju. Bila bi to odlična priča kad bi se oprostio sa svojom prvom zlatnom medaljom.

Ma da, to je zadnja utakmica Svjetsko prvenstvo. Uzeo je sigurno medalju. Samo ćemo vidjeti kojeg sjaja. Pa jedna filmska priča koja, nadam se da će završiti na najbolji mogući način. Već sinoć se od hrvatske publike oprostio u polufinalu pobjedom protiv Francuske. Što više od svog sportskog života možeš očekivati? Ja mislim da Dule odlazi u penziju, sretan i zadovoljan što god se dogodilo. Ali pričekajmo nedjelju još pa da vidimo da li će biti ta zadnja točkica na svu ovu sreću.



Dojam je da je u jučerašnjoj utakmici i možda najviše u utakmici protiv Islanda Dagur Sigurdsson fantastično pripremio utakmicu, momčad bila spremna na apsolutno sve što protivnik može ponuditi. Kako to komentirate?

Pa mislim da sad sa sigurnošću možemo reći da smo pogodili s potpisom ovog novog izbornika. Sport je egzaktan znači izbornika na životu brze rezultati. On nas je nakon dugo vremena uveo u među četiri, sad u finale Svjetskog prvenstva. Svaka mu čast. Povezao je konce oko ekipe,djelujemo sigurno, stabilno. Kao da su to igrači koji imaju 100 takvih utakmica u nogama, djelujemo odlučno, pokriveno na svim pozicijama bez obzira na loše zdravstveno stanje unutar ekipe. Sve nekako djeluje tečno, puni smo nekakve pozitivne energije, igrači se smiju, podržavaju. I kad se griješi nema nikakvih problema, ajmo vratiti obranu. Znači sve, cjelokupno ozračje oko reprezentacije je savršeno, sigurno da je tu izbornik jedan od važnijih koji radi cijelo to pozitivno okruženje. svaka mu čast, digao je Hrvatsku na noge, rukomet se vratio na velika vrata. Ljudi, ono što vidim po tribinama jučer, plaću od sreće, veselje, takva atmosfera ono, za poželjeti. Hvala im još jednom. Vratili su mene osobno u mlade dane ponosa i slave, stvarno evo prekrasnih dva tjedna. Uživao sam, evo imamo još tu zadnju utakmicu i nadam se da će sve proći kako treba.

