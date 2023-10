Hrvatska rukometna reprezentacija okupila se danas u Zagrebu po prvi put ove sezone u sklopu EHF-ovog reprezentativnog tjedna.

Isključivo treninzi

Obično je okupljanje vezano za utakmice, ali ovo neće biti, jer će se prošireni popis igrača isključivo posvetiti treninzima.

Kao i obično nećemo biti kompletni, što svakako nije dobro, ali naviknuli smo već na to, pa takvo što neće predstavljati neriješivu enigmu...

Istina, nedostajat će nam vremena za uigravanje za akciju Euro koja je prva na redu na putu koji će nositi kvalifikacije za OI, nadajmo se i OI, pa nakon svega i SP kojem smo domaćini 2025. Podsjetimo, Euro se sljedeće godine, od 10. do 28. siječnja, igra u Njemačkoj.

Europsko prvenstvo u rukometu 2024. bit će ukupno šesnaesto europsko prvenstvo u rukometu. Utakmice će se igrati u Berlinu, Kölnu, Düsseldorfu, Hamburgu, Mannheimu (SAP Arena u kojoj igra David) i Münchenu.

RTL će prenositi, kao i dosad, prvenstvo i utakmice naše rukometne izabrane vrste. Jedan od nositelja igre hrvatske rukometne reprezentacije na Euru i SP-u 2025 trebao bi biti i David Mandić, s kojim smo ekskluzivno porazgovarali na današnjem okupljanju.

Gidsel mu nagazio na gležanj

Mandić je pretrpio ozljedu u utakmici 10. kola njemačke Bundeslige koju je njegov Melsungen igrao u gostima kod Füchsea iz Berlina. Podsjetimo, Mandiću je suparnički igrač, Danac Mathias Gidsel, doskočio na gležanj desne noge, nakon čega je lijevo krilo hrvatske reprezentacije uz krikove palo na parket. Na svu sreću, Mandić, odmilja zvani rukometni Rambo, nije zadobio težu ozljedu, iako je izgledalo stvarno grozno...

'Vidjet ćemo što će liječnik reći'

"Vidjet ćemo danas što će liječnik mi reći. U zadnjoj utakmici protiv Rhein-Neckar Löwena igrao sam pod tabletama. Ne znam, nije baš najbolje išlo, osjećao sam poslije susreta bolove. Vidjet ćemo što dalje. Najbitnije je moje zdravlje. Sve u svemu, vidjet ćemo što liječnik kaže", kazao nam je David Mandić i nastavio:

"Nije Gidsel htio to napraviti, slučajno je bilo, u žaru borbe. Ispričao mi se, poslao mi je na Instagram poruku, da mu je žao. Što se s moje strane tiče, Gidsel je to profesionalno napravio. Kažem, to je bila slučajnost, ali sve u svemu takav je sport rukomet, ali život ide dalje".

Mandić je na okupljanje došao u patnji supruge i kćerkice. Kasnije su njih dvoje otišli put aerodroma Dr. Franjo Tuđman, idu u Hercegovinu, a Mandić u Poreč s reprezentacijom...

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL Foto: Marko Lukunić/PIXSELL Mandić s obitelji.

"Ma oni su mi najbitniji. Općenito, obitelj mi je sve. Najbitnije mi je da oni budu zdravi. Oni su mi uvijek na prvom mjestu, oni mi pomažu u svemu, uvijek su uz mene", rekao je David Mandić koji je na naše pitanje smatraju li se dužnicima hrvatskoj javnosti zbog rezultata na zadnjim natjecanjima, izjavio:

'Samo da smo zdravi i kompletni'

"Gledajte. Mi sad moramo biti zdravi i spremni za izazov koji nas čeka sad u siječnju. Svi moramo biti zdravi. Već će to biti izazov veliki za našu reprezentaciju. Uz to, morat ćemo se dobro pripremiti. Izbornik Perkovac pričao je s igračima po klubovima, tako je došao i u Melsugen i pričao samnom. Perkovac ima dobru viziju i dobru komunikaciju s igračima. Vidjet ćemo kako će sve to izgledati, iako ne sumnjam u to. Ono što moramo mi kao igrači, što se očekuje od nas, moramo dati sve od sebe i biti fokusirani".

Hrvatska je smještena u skupinu B na Euru zajedno sa Španjolskom, Austrijom i Rumunjskom...

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL Foto: Marko Lukunić/PIXSELL David sa suprugomi kćerkicom.

"Jako nam je vežna utakmica protiv Španjolske, vidjet ćemo kako ćemo odigrati protiv jedne tako jake reprezentacije. Tad ćemo saznati gdje smo u odnosu na one najbolje, gdje smo trenutno."

Mandić nam priča kako do siječnja, iako se polagano približava, ima vremena da se uigraju i pokažu u što boljem svjetlu, pravo lice hrvatske rukometne reprezentacije."

"Ovaj tjedan ćemo samo odrađivati treninge, uigravat se. Od kad je došao Perkovac na klupu izbornika naše reprezentacije, nismo imali puno treninga s njim. Sve su bile neke kvalifikacijske akcije, nismo imali ni puno treninga, nismo imali vremena jednostavno vježbati na onim detaljima na kojima izbornik inzistira u igri, na koje izbornik ulazuje."

'Izbornik zna što mogu'

Svjestan je svoje uloge i nositeljske palice u reprezentaciji...

"Izbornik zna što mogu, ja osobno znam za što sam sposoban u igri. Ne bojim se nikakvih izazova, zadataka, općenito se nikog ne bojim u igri".

Kad je bio mali, David je sanjao da bude profesionalni rukometaš i pritom najbolji na svijetu, da zabija golove za pobjedu, krade lopte u obrani, da kroz brzu, munjevitu tranziciju lomi suparnike. Za se o njemu i to da je, kad je bio klinac, pješačio skoro pet kilometara da bi stigao na trening Izviđačeve rukometne škole, što je posebna osobina i garancija za uspjeh...

'Dobro mi je u Nemačkoj'

"Ja, nisam tip koji se hvali, nikad to ne radim. Svi znamo tko sam ja, kakve kapacitete imam i za obranu i za napad, što mogu, tako da ćemo vidjeti što sudbina nosi. Svjestan sam svoje važnosti i uloge u igri Hrvatske, samo da budem zdrav, da budemo svi zdravi", otkriva nam Mandić koji uživa igrati u Njemačkoj...

"Dobro mi je u Melsugenu, ne mogu se požaliti. Bundesliga je najjača rukometna liga na svijetu. Tu nema lake utakmice. Uvijek moraš sto posto igrati, dati sve od sebe. Opterećenja su strašna, raubanje isto, ali to vam je takva liga i svi zahtjevi nje kao takve moraju se moći podnijeti, nema druge".

'Dolazak Šoštarića fantastična je stvar za Zagreb'

O Nenadu Šoštariću i njegovom dolasku na klupu PPD Zagreba, prelasku iz ženskog u muški rukomet i k tome još iz ženske reprezentacje u najjači rukometni klub u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe (propala Juga), navodi:

"To što je Nenad Šoštarić došao na klupu PPD Zagreba je fantastična stvar za klub i hrvatski klupski muški rukomet. Nije lagan taj njegov prijelaz, znate, ali Šoštarić je dobar trener. Vodio je uspješno žensku selekciju, sad vodi PPD Zagreb. Zagreb mi jako dobro izgleda. Želim klubu i Šoštariću sve najbolje".