Rukometaši Nexea otvorili su natjecanje u C skupini EHF Europske lige gostujućom pobjedom protiv francuskog PAUC-a sa 30-29, a pogodak odluke zabio je Halil Jaganjac dvije sekunde prije kraja susreta.

Nakon što su uspješno preskočili kvalifikacije za Europsku ligu, Našičani su na otvaranju skupine priredili iznenađenje ostvarivši gostujuću pobjedu nakon dramatične završnice.

Nakon prvih 15 minuta koji su protekli u izjednačenoj igri, domaćin je prvi stigao do dva gola viška (10-8). Međutim, Nexe je uzvratio serijom 5-1 za vodstvo 13-11. U 29. minuti momčad Branka Temšea je prvi put stigla i do tri gola prednosti, a s plus tri za Nexe je završen i prvi dio (17-14).

Drama u završnici

Francuski sastav je na otvaranju drugog poluvremena smanjio na gol zaostatka (16-17), u 34. minuti izjednačio na 18-18, a u idućem napadu i povesti sa 19-18. U minutama koje su slijedile gledali smo izjednačenu igru u kojoj su se momčadi izmjenjivale u vodstvu.

Devet minuta prije kraja susreta PAUC je poveo s dva gola razlike (28-26), Francuzi su imali i 29-27 pet minuta prije kraja, no Nexe se nije predavao i uspio je izjednačili na 29-29, a minutu i pol prije kraja imao sedmerac za vodstvo, no Kalim Zahaf je obranio udarac Predragu Vejinu.

Srećom, domaćin nije realizirao napad i hrvatski sastav je 30 sekundi prije kraja dobio priliku za pobjedu. I iskoristio je. Gol za pobjedu dvije sekunde prije kraja utakmice zabio je Halil Jaganjac kojem je to bio deveti gol na utakmici. Vejin je zabio pet, a Mario Tomić i Marin Jelinić po četiri gola, dok je Moreno Car imao sedam obrana.

Kod Francuza najefikasniji su bili Kristijan OrnKristjansson sa sedam golova, te Romain Lagarde sa šest pogodaka. U francuskoj momčadi su nastupila i dva hrvatska igrača, Marko Račić je zabio dva gola, dok se Ivan Filipović nije upisao među strijelce.

Nijemci sigurni u Sloveniji

U drugom susretu iz ove skupine branitelj naslova Magdeburg je na gostovanju porazio Gorenje Velenje sa 31-27.

Domaćin se dobro držao u prvom dijelu koji je zavšio 14-13 za Velenje, no gosti su u nastavku okrenuli rezultat. Vodeču momčad njemačkog prvenstva do pobjede su predvodili Lukas Mertens sa šest golova, te Gisli Kristjansson i Kay Smits sa po četiri gola, dok su u redovima slovenske ekipe najefikasniji bili Matic Verdinek s osam, te Aleks Kavčič sa četiri gola.

Savehof 'napunio' Španjolce

Pobjedu je ostvario i švedski Savehof porazivši španjolsku ekipu BM Logrono La Rioja sa 43-31.

Gzim Salihi s devet i Elias Ellefsen Skipagotu s osam golova predvodili su Savehof, dok se u suparničkim redovima Alex Rubino Fernandez i Tomas Moreira Rodriguez zabili po pet golova.

U susretima 2. kola, 26. listopada sastaju se Nexe i Savehof, La Rioja i Gorenje Velenje, te Magdeburg i PAUC.