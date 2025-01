Rukometni dirigent za Net.hr: 'Sad ću vam otkriti ono što je bitno, a što se premalo spominje'

Branko Tamše, ugledni rukometni stručnjak, u novom podcastu Net.hr-a analizirao nam je veličanstvenu pobjedu hrvatskih rukometaša sinoć u Areni Zagreb.

Podsjetimo, hrvatska muška rukometna reprezentacija plasirala se u finale Svjetskog prvenstva 31-28 (18-11) pobjedom protiv moćne Francuske. Izabranici Dagura Sigurdssona su u jednom trenutku imali čak +9 razlike. Tricolori u toj utakmici nisu znali što ih je snašlo.

Zvonimir Srna i Marin Jelinić zabili su po sedam golova za Hrvatsku, Dominik Kuzmanović sakupio je 15 obrana, dok je Dika Mem s osam golova bio najefikasniji kod Francuske.

Ovom pobjedom Hrvatska je osigurala svoju šestu medalju sa svjetskih prvenstava u povijesti, a prvu nakon 12 godina kada je bila brončana u Španjolskoj. Za Hrvatsku je ovo peti ulazak u finale, dosada je osvojila jedno zlato (2003. u Portugalu) te tri srebra (Island 1995., Tunis 2005. i Hrvatska 2009.).

Hrvatska će u finalu u nedjelju u Oslu od 18 sati (Vrijeme je za rukomet počinje u 17.00 na RTL-u i platformi Voyo) igrati protiv pobjednika susreta Danska - Portugal koji je na programu u petak uz izravan prijenos na RTL-u 2 i platformi Voyo.

"S dubokih 5-1 presjekla je sve konce igre Francuske. Ono što je bitno, ali što se premalo spominje. Ono što je jako bitno, a što se premalo spominje, dva čovjeka u hrvatskoj obrani koja su stupovi i jako bitna. Šušnja na centarhalfu i Mamić na prednnjem. To su dva igrača plus ostali koji drže tu obranu, ali njih dvoje su posebno bili bitni u toj 5-1 obrani i čak su zanemarili napad. Primijetio sam i veliku grešku Francuske koja je bila dobra za Hrvatsku. Dakle, na tu duboku 5-1 obranu, francuski izbornik je ostao na klupi s Minneom koji je jako razoran igrač na takve obrane, a prijelomi trenutak bio je upravo njegov crveni karton zbog udaranja laktom u glavu igrača Hrvatske. Francuski izbornik njega se sjetio tek u 18. kad je Hrvatska bila na +9. To su neke stvari koje su bile jako zanimljive. Francuzi su igrali obranu kao da igraju mini rukomet, kao da su djeca, oni su igrali obranu 3 - 3 na centru, hazaderski potez koji im se nije isplatio."

Čitav podcast s Brankom Tamšeom pogledajte u priloženom vodeu gore.

