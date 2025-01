Hrvatska muška rukometna reprezentacija u polufinalu Svjetskog prvenstva će u četvrtak u zagrebačkoj Areni igrati protiv starih znanaca, jednog od favorita prvenstva - Francuske.

Nakon što je Hrvatska golom Marina Šipića u zadnjoj sekundi svladala Mađarsku sa 31-30 u prvom četvrtfinalu, u drugom je Francuska također golom u zadnjoj sekundi nadigrala Egipat sa 34-33 (18-14).

Branko Tamše u podcastu Net.hr-a analizirao nam je svaki detalj dramatične pobjede izabranika Dagura Sigurdssona protiv Mađarske, govorio o problematici i uzroku tolikog broja ozljeda u reprezentaciji Hrvatske i dotaknuo se glavnog krivca, secirao je i pojedine odluke mađarskog izbornika, Španjolca Chema Rodrigueza, mađarskog čardaša i plesa 6 minuta prije kraja, kad su mnogi mislili da je Mađarska, kad je vodila +4, već izborila polufinale SP-a i to je napravio na svoj duhovit način. Poznati slovenski rukometni trener briljirao je izjavama na sebi svojstven način.

Mađari su nakon utakmice rekli kako će se morati dobro napiti ne bi li zaboravili ovo što im se dogodilo. Rekli smo to i Branku Tamšeu. Samo se majstor nasmijao...

"Alfred Hitchcock je mali miš nasprem ovog trilera koji se dogodio u Areni Zagreb sinoć. Stvarno jedna epska utakmica, puno uspona i padova, ali Mađarska je diktirala tempo, imala vodstvo, ali Hrvatska se nije predavala, borila se cijelu utakmicu, a puna Arena držala ih je iznad ovde", rekao je Branko Tamše, a o Mađarima istaknuo:

"Mađari mogu početi piti danas, a prestati negdje oko Nove godine, da stvarno odlutaju negdje, da zaborave, ali nije moguće da će zaboraviti. Ljudi dragi, Mađari su bili u Rimu, ali Papu nisu vidjeli i neće ga vidjeti na ovom SP-u, a ono drugo, imali su i sreće i znanja da se dočupaju do borbe za polufinale, po meni i tko zna kad će opet biti takva šansa. Iako Mađarska ima dobre igrače, ja ih nisam vidio u borbi za polufinale. Imali su veliku šansu, ali nisu ju iskoristili. Imali su pobjedu u džepu, izvadili ju van i kao da su rekli - evo vam Hrvati, ovo vam je poklon od nas za vas Hrvate kao dobre domaćine. Ne, ma ne, opet se malo šalim. Mađari mogu pit, pit i pit, nije im to strano. Samo neka lokaju i udaraju", nadahnuto nam je rekao Branko Tamše.

Chema Rodriguez je kazao kako je Mađarska bila puno bolja, ali kako nitko ne zna što se na kraju dogodilo.

"Da, ali bi on trebao znati. Ja bi ga sad, bit ću malo zločest, pa bi ga pitao. Chema Rodriguez, zašto i komu je trebalo to forsiranje igre 7 na 5 s igračem više. Neki stvarno izmišljaju toplu vodu i to doleti kao bumerang. Vidjeli smo što se dogodilo, pa možeš igrati 6 na 5, pa je isto imao 5 na 5. Imaš i +3, ali ne, ti prazniš gol i igraš 6 na 5, ali to je njegova briga. Možda ako ovo čuje, neka razmisli malo. Sve u svemu, kad si stvarno tako blizu, a tako daleko, onda ti stvarno po glavi ide milijardu i jedna misao. Mogu Mađari žaliti i žalit će Mađari još dugo. Mađare će boliti ovaj poraz, ta rana će ih boliti još dugo. Nisu iskoristili datu šansu, možda su se prebrzo počeli veseliti, ali netko gore je rekao ne ide to tako i jednostavno ovog puta za Mađare nije išlo."

Čitav podcast s Branko Tamšeom pogledajte u priloženom videu gore.