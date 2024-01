Hrvatska muška rukometna reprezentacija u drugi krug Europskog prvenstva u Njemačkoj prenosi ipak jedan bod. U glavnoj grupi I Hrvatska će igrati protiv Francuske, Mađarske, Islanda i Njemačke. Znači, čeka nas rukometni rock and roll...

Iznenađujući je to rasplet, loš za Hrvatsku, jer smo svi očekivali da će Španjolci dobiti Austriju u posljednjoj utakmici prve faze skupine B, da su se "moćni" Španjolci sredili. Međutim, Austrijanci su kreirali novu senzaciju i s turnira izbacili doprvaka Europe.

Bod i prolazak u drugi krug Austriji je donio novi austrijski junak nacije Janko Božović, golom devet sekundi prije kraja. Pokušala je Španjolska složiti napad, ali nije bilo dovoljno vremena.

Na kraju je susret završio 33-33, Austrijanci su u deliriju, a svi na prvenstvu čestitaju reprezentaciji koja se tek treba pozicionirati na rukometnoj karti Europe.

Austrija je tako postala najugodnije iznenađenje ovog Europskog prvenstva i dokazala kako nije mačji kašalj. U svim ostalim skupinama plasman u drugi krug izborili su favoriti, dok se momčad Aleša Pajoviča uspjela smjestiti iznad Španjolske, koja je po prvi put u povijesti ispala s EP-a u prvom krugu.

Do ovog turnira su bili jedina reprezentacija kojoj se to nije dogodilo. Austrija je ostala na 3 boda, Španjolska na dva, a Hrvatska je prva s pet bodova. Hrvatska tako u drugi krug prenosi jedan bod, osvojen u remiju s Austrijom.

"Nadao sam se da ćemo prenijeti dva boda, ali prenosimo u drugi krug jedan. Što je, tu je... Najbitnije je da smo mi u drugom krugu. Bili smo dobri protiv Rumunja, Klarica i Kušan su pokazali da mogu povući. Bili smo dominantni, imali utakmicu u rukama, bilo je doduše i malih padova protiv Rumunja, ali to je normalno, jer Rumunjska je solidna ekipa. Xavi Pacuale je vrhunski trener i odmah, naravno, znaju njegovi igrači adekvatno odreagirati, ali mislim da smo bili stabilni, bili smo dobri, željni... Dvoboj s Rumunjima je izbacio jednog Luku Lovru Klaricu. Odlična rola za njega. On je budućnost na desnoj strani i to je jako bitno. Treba se veseliti pobjedama", kazao nam je Blaženko Lacković i nastavio:

"Tomislav Kušan je bio sjajan. Debi, a tako odigrati... Od početka je bio unutra, fokusiran, nije bio opterećen važnosti utakmice. Pokazao je da može. Imamo tu širinu i to je jako bitno. Generalno, Hrvatska je zadatak u prvom krugu ispunila, napravila".

Klarica i Kušan su bili neočekivani junaci protiv Rumunjske. Mario Šoštarić je najveće Perkovčevo otkriće na turniru. Trenutno je najbolji strijelac Hrvatske na turniru sa 18 golova. Luka Lovre Klarica je sa 13 golova drugi strijelac momčadi. Imamo širinu. Mogu li Klarica i Kušan biti ti aduti u drugom krugu?

"Polako, sve polako, sve polako... Klarica je odradio odlično, vrhunski... Kušan je protiv Rumunjske isto odradio dobru rolu. To je ono što nam daje vjetar u leđa. Ne euforiju, nego što nas potiče da hrvatska rukometna reprezentacija bude bolja. Ne volim euforiju, a ne volim niti opće nezadovoljstvo poput onog nakon Austrije. Trebamo se držati neke realnosti, ali opet treba znati dvije bitne stvari. Da smo neke stvari dobili, a da neke još možemo poboljšati."

Ostanimo mirni! Poruka je Blaženka Lackovića, osvajača svjetskog i olimpijskog zlata, jednog od naših najuspješnijih bivših rukometaša ikad s ukupno 10 osvojenih medalja. Ima još 4 srebra,tri bronce i jedno zlato s Mediteranskih igara...

"Ne volim euforiju. Ne volim niti tragediju. Mi ili smo euforični ili smo depresivni. Ljudi, igramo na turniru dobro. Austrija je, a vidite sad i sami, ozbiljna ekipa. Imaju novog trenera, dobro posloženu ekipu, borili su se.., Svi su govorili Austrija, s podsmjehom... Nismo ih u dva-tri navrata dovršili. Izjednačili su i na kraju remi. Polako čovječe (smijeh), polako... Dozvolili smo im da se vrate u utakmicu i to je greška, ali generalno nismo mi tu nešto previše pogriješili."

Polako, korak po korak, idemo dalje. Druga faza je, u biti, novo natjecanje. Imamo taj bod, on se može brzo istopiti. Lac nam priča i kako se u svakoj utakmici drugog kruga mora ići do maksimalnih napora. Ali, ima razloga za optimizam. Ova reprezentacija ima kvalitetu, samo pitanje za koje dosege? Dobit ćemo odgovor vrlo skoro. Tulum može početi...

"Pokazali smo dobrih stvari. Moderan, dobar i brz rukomet. Nedostajat će nam Martinović, bez obzira na Klaricu. Maraš ima kvalitetu, ali Martinović ima iskustvo igranja Bundeslige. Morat ćemo koristiti sav kadar, svu širinu. Odmorili smo jako dobro Duvnjaka koji za takve utakmice zlata vrijedi. To je isto bitno. U drugom krugu reprezentacija maksimalno može potegnuti. Mladi će se brzo regenerirati. Možemo puni samopouzdanja ići dalje i biti svjesni da se svaka utakmica može dobiti, ali i da se može izgubiti, jer su protivnici jaki. Zato, molim vas, bez depresije", zaključio je Blaženko Lacković.

