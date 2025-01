TIJEK UTAKMICE

29. Svjetsko rukometno prvenstvo - Hrvatska, Danska i Norveška

Skupina H - 2. kolo

Mjesto održavanja utakmice: Arena Zagreb

Utakmicu Hrvatske i Argentine gledajte na RTL-u 2

Bahrein - Egipat 24-35

Na samom početku utakmice dobili su Bahreinci priliku igrati s igračem više čime su se donekle držali u egalu, što je trajalo do sedme minute kada Egipat prvi put odlazi na +4. Egipćani igraju jako dobru obranu i pokazuju da su vrhunska ekipa, Bahreinci iz nekreiranih situacija zabijaju pogotke, ali nakon prvih 15 minuta rezultat je 5-10. Do poluvremena je ostalo tih pet razlika što je stajalo na semaforu i do 40. minute. Kasnije su se Egipćani raspucali i napravili veliku razliku od +11, 35:24 je završilo.

Bahrein protiv Egipta, David protiv Golijata svjetskog rukometa. Arena Zagreb svjedočit će rukometnoj utakmici u hrvatskoj skupini H.

