'THERE'S NO GOING BACK...' / Obrvan dao upute za pobjedu u posljednjem napadu, a odmah nakon toga čuo se Baby Lasagna

Posljednji time-out hrvatske ženske rukometne reprezentacije Ivica Obrvan je pozvao samo tri sekunde prije kraja utakmice s Farskim otocima pri rezultatu 17:17. Odmah nakon što je minuta predaha završila s razglasa dvorane u Baselu čuo se 'Rim Tim Tagi Dim' Baby Lasagne, a naše rukometašice nisu uspjele zabiti.