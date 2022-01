Nakon poraza od Francuske (27-22) na otvaranju natjecanja u skupini C Europskog prvenstva, hrvatske rukometaše u subotu u Szegedu očekuje ogled protiv Srbije, a bodovi iz te utakmice najvjerojatnije donose drugi krug.

"Za nas je to možda i utakmica odluke. To nam je ključna utakmica, bez obzira na ishod utakmice protiv Francuske. To je utakmica koju moramo dobiti," kazao je izbornik hrvatske reprezentacije Hrvoje Horvat.

Srbija je u prvom kolu lako pobijedila Ukrajinu s osam pogodaka razlike (31-23). Stoga će susret drugog kola između Hrvatske i Srbije vrlo vjerojatno odlučivati tko će proći u drugi krug.

Ključna pobjeda

No, i u slučaju da Kauboji pobijede Srbe, ipak mogu ispasti s Eura, evo kako:

Ako Hrvatska pobijedi Srbiju s manje od pet pogodaka razlike, a Srbi u zadnjem kolu pobijede Francuze, onda će Kauboji ispasti s Eura. Hrvatska u posljednjem kolu igra protiv najslabije momčadi u skupini, Ukrajine, a u drugoj utakmici sastaju se Francuzi i Srbi.

Dakle, Hrvatska danas mora pobijediti Srbe s više od pet razlike, a potom i Ukrajince da ni u kojem slučaju ne može završiti treća.

Tako bi postao nemoguć rasplet poput onoga na kvalifikacijama za Olimpijske igre u ožujku prošle godine kada su Francuzi neočekivano izgubili od Portugala u zadnjem kolu, iako su vodili i sa sedam razlike. Taj je rezultat izbacio Hrvatsku iz konkurencije za OI.

Nakon te utakmice Francuze su optuživali da su namjerno izgubili, a jako je izravan bio predsjednik hrvatskog Saveza Tomislav Grahovac koji je poručio:

"Nismo mi bili nadigrani, nego izigrani."