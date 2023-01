Olimpijski pobjednici, svjetski prvaci i stručni komentatori koje RTL-ovi gledatelji već dobro znaju! Nikša Kaleb, Petar Metličić, Goran Šprem i Drago Vuković spremni su za novo SP u rukometu, već uigrana ekipa spremna je za više od pedeset napetih i atraktivnih utakmica koliko će ih se sa SP-a u Švedskoj i Poljskoj prenositi na glavnom kanalu RTL-a, zatim na kanalu RTL2 te online platformi PLAY.

Intervju za Net.hr uoči prve utakmice Hrvatske rukometne reprezentacije dao je Goran Šprem.

NET.HR: Kakva su vaša očekivanja od ovogodišnjeg Svjetskog rukometnog prvenstva?

Goran Šprem: Očekivanja su uvijek velika, uvijek se nadamo najboljem plasmanu. Naravno nadamo se da ćemo doći i do medalje. Ali, stvarno mislim da imamo dobre šanse ove godine. Ono što je najvažnije za nas je da dođemo u prvih sedam reprezentacija jer nam je to plasman za Olimpijske igre koje su nam jako važne. Prva utakmica s Egiptom je definitivno najvažnija, ako to pobijedimo ostalo će biti lako jer nam se već tu otvara put za četvrtfinale. U drugom krugu će nam najvažniji biti susret s Danskom tako da vidjet ćemo kako će to proći.

NET.HR: Može li Hrvatska doći do medalje? Ne čeka Kauboje baš lagan posao…

Goran Šprem: Definitivno nas ne očekuje lagan posao, ali ja stvarno smatram da ove godine možemo doći do medalje. Vidjet ćemo već u petak u utakmici s Egiptom kako stojimo, ali mislim da možemo daleko dogurati na ovom prvenstvu.

NET.HR: Već dugi niz godina ste u ulozi stručnog komentatora na RTL-u. Kako vam se sviđa ovaj posao?

Goran Šprem: Ma obožavam. To je nešto u potpunosti drugačije od igranja rukometa. Imamo super atmosferu, evo stvarno ništa ne bih mijenjao. Postava je odlična, ta zezancija kakvu mi imamo - pa to nigdje nema! Ovo je baš bio savršen nastavak na kraj igračke rukometne karijere. Dođeš tamo u studio, tamo smo cijeli dan na RTL-u i uživamo komentirajući rukomet, pokušavamo ne komplicirati da svi mogu razumijeti o čemu pričamo, puno je tu zezancije i smijeha i baš smo super ekipa.

NET.HR: Atmosfera u studiju RTL-a svake godine izgleda fantastično. A kako to izgleda kada se ugase kamere?

Goran Šprem: Još gore, ha ha. Ma mi smo jedna tako uigrana ekipa, baš savršeni spoj. Uvijek je neka zezancija. Ja sam po prirodni veseljko, i to se vidi na van i ne mogu to sakriti. Ludi smo mi i ovako, vidi se to i kada se kamere upale, a i kada se ugase. Kažem, po cijele dane smo na RTL-u i hvala još jednom što nam iznova dajete priliku svake godine, ali tu je toliko pozitivne atmosfere, a mislim da to na kraju gledatelji vide i na svojim ekranima i da širimo neku pozitivnu energiju.

NET.HR: Trio Šprem - Vuković - Metličić na televiziji funkcionira fenomenalno. Biste li možda nekoga mijenjali ili dodali u taj svoj sastav?

Goran Šprem: Sve bi ih maknuo i stavio bih samo sebe. Maknuo bih i Marka Vargeka, ha ha. Zezam se. Stvarno smo super ekipa, Drago, Pero i ja se znamo jako dugo od igračkih karijera, puno je tu uspomena, a i Marka znamo jako dugo dok je on još bio na rukometnim terenima i izvještavao s prvenstava. Nikada neću zaboraviti trenutak od prošle godine kada sam Dragi spustio stolicu tijekom emisije. Nije bilo ništa planirano, ali u tom trenutku mi se to činilo fora pa sam i napravio. Dobra zezancija stvarno.

NET.HR: Imate li neki najdraži trenutak ili neki događaj iz emisije 'Vrijeme je za rukomet' koji vam se posebno urezao u pamćenje?

Goran Šprem: To sa stolicom sigurno neću nikada zaboraviti. To je toliko dobro ispalo na kraju da se mi nismo mogli prestati smijati. Dan danas kada se toga sjetim mi izmami osmijeh na lice. Cijela ta naša postava je genijalna i evo jedva čekam sada prvu utakmicu Hrvatske da sve iznova krene.