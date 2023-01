Hrvatska rukometna reprezentacija završila je pripreme u Poreču i danas je otputovala u Zagreb otkuda će sutra krenuti u Švedsku na Svjetsko prvenstvo kojem je domaćin i Poljska i koje se održava od 11. do 29. siječnja.

Utakmice u grupnoj fazi Hrvatska će igrati u Husqvarna Areni u Jonkopingu.

Hrvatski izbornik Hrvoje Horvat zadovoljan je kako su protekle pripreme i prijateljske utakmice koje su njegovi izabranici igrali u Poreču u sklopu Croatia Cupa gdje su svladali Sjevernu Makedoniju i Izrael.

'To je prva utakmica'

"Pozabavili smo se obranom, igrači su spremni, svi su dobro trenirali i svi čekamo da prvenstvo krene. Glavninu smo odradili, odtrenirali. Mogu reći da, otkada sam ja izbornik nikad nismo bili homogeniji, to se osjeti", kazao je Horvat dodajući kako svi jedva čekaju prvu utakmicu na prvenstvu protiv Poljske koja će biti izuzetno važna.

"To je prva utakmica i ona je važna bez obzira kako se zove protivnik. U našem slučaju to je Egipat. Ali mora se ići od utakmice do utakmice, od kola do kola. Jednostavno je bitno dobro otvoriti, bitni su nam ti prvi bodovi koji nam olakšavaju nastavak prvenstva, to bi nam bila odskočna daska za nastavak prvenstva", istaknuo je Horvat koji je u Švedsku odlučio povesti 19 igrača.

"Nekog se mora ostaviti doma, oni mogu uskočiti kad god zatreba", pojasnio je odluku Horvat.

'Svi su željni turnira'

Budući da je na završnim pripremama u Poreču bio 21 igrač, s popisa su za sada otpali Luka Lovre Klarica i Tomislav Severec.

Na izbornika se nadovezao kapetan Domagoj Duvnjak koji se nada da će reprezentacija pokazati svoju kvalitetu na ovom prvenstvu.

"Uspjeli smo napraviti sve što je izbornik zamislio, sada počinje pozitivna nervoza. U petak krećemo s prvenstvom i nadam se da ćemo biti pravi. Odradili smo dobre pripreme, nitko se nije ozlijedio, jedino Tin Lučin ima ozljedu ramena, svi ostali su zdravi i željni pravih turnira", rekao je Duvnjak osvrnuvši se na prvog suparnika Hrvatske na SP-u.

'Favoriti smo'

"Znamo da su jako dobra ekipa, pokazali su na prijašnjim natjecanjima da igraju dobar rukomet, imaju španjolskog trenera, digli su se: To će biti teška utakmica, ali mi moramo misliti samo o nama, moramo biti pravi i pretočiti na teren oni što smo do sada radili na priprema. I nadam se da ćemo krenuti u turnir s pobjedom koja će nam dati vjetar u leđa", nastavio je Duvnjak izrazivši nadu da će u Švedskoj biti dosta hrvatskih navijača.

"Oni su nama jako bitni, puno je lakše igrati kada dođe veliki broj naših navijača i nadam se da će dvoranu napuniti naši navijači". Reprezentativac Dino Slavić, kojem je ovo prvo veliko natjecanje, također ističe važnost prve utakmice na prvenstvu protiv Egipta.

"Prva s Egiptom možda je i najvažnija utakmica jer će nam to dati samopouzdanje. Mislim da smo favoriti u utakmicama u skupini", smatra Slavić.

Suparnici Hrvatskoj na SP-u u skupini G su osim Egipta još Maroko i Sjedinjene Američke Države. Tri reprezentacije iz svake od osam skupina prolaze dalje. Hrvatska prvu utakmicu protiv Egipta igra u petak u 20.30 sati. Dva dana kasnije u isto vrijeme igra se protiv SAD-a, a 17. siječnja s Marokom ponovno u 20.30 sati.