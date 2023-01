Hrvatska rukometna reprezentacija je teško stradala u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva. Danas su se puno bolji pokazali Egipćani, po mnogima najbolja reprezentacija van Europe. Na kraju su su slavili 31:22.

Egipćani su bili bolji od smaog početka i činilo se kao da zabijaju sve što upute prema našim vratima. Kauboji nisu izgledali dobro ni u obrani, ni u napadu, dok su Egipćani bili sjajni s obje strane terena, a pogotovo u napadu.

Uživo: Reakcije hrvatskih reprezentativaca

Izbornik Horvat nije bio nimalo zadovoljan nakon utakmice, a kako bi i bio...

"Defenzivni dio nije bio dobar od početka,. Prelako su dolazili do šuta za gol, nismo napravili željene prekide i faule, jednostavno takva ekipa kad se razmaše, ništa ne polazi za rukom. Kasnili smo u kontaktu, nismo bili dovoljno gusti, nismo zatvarali dobro desnu stranu. Trebali smo natjerati da rješavaju situacije s krila, a kad smo igrali dobru obranu na momente, primali smo golove s distance. Tu nas je golman n mogao spasiti, ali ni to nam nije išlo. Zaslužena pobjeda Egipta, bili su bolji u svim segmentima igre. Uvuče se nervoza u napad kada u obrani ne stojimo dobro. Zato smo i promašivali šanse, nijedan segment nije bio dobar. Sad imamo dan, dva da se resetiramo, nije ništa izgubljeno, ali nije nimalo lako. Ovo je bila jako važna utakmica, sad ćemo se morati vaditi, čupati kroz trnje, nijedna situacija nam ne ide na ruku. Teško sm izgubili, čeka nas krvavo prvenstvo do kraja."