Hrvatski rukometaši otvorili su nastup na Svjetskom prvenstvu uvjerljivim porazom od Egipta 22-31 (12-16) u Husqvarna Gardenu u švedsko Jonkopingu.

Marin Šipić je sa pet pogodaka bio najbolji strijelac Hrvatske, a po četiri pogotka postigli su Ivan Martinović, Igor Karačić i Filip Glavaš. Kod Egipćana je sa sedam pogodaka prednjačio Mohsen Mahmoud, a po pet golova postigli su Yehia Elderaa i Ali Mohamed.

U nedjelju (20.30 sati) će hrvatski rukometaši igrati utakmicu drugog kola protiv reprezentacije SAD-a.

Dan nakon debakla na otvaranju Svjetskog prvenstva Hrvatski rukometni savez oglasio se podužim statusom na Instagramu koji prenosimo u cijelosti:

"Od istine se ne bježi… Jednom davno napisao je legendarni Blaženko Lacković i ostavio nam tu rečenicu u sjećanju zauvijek.

Ne bježimo od činjenica. Ne bježimo od toga da boli poraz protiv Egipta, da ga nismo očekivali ni u najružnijem snu. Ne bježimo od činjenice da nismo bili pravi. Ne bježimo od odgovornosti prema navijačima, ali i prema sebi, prema ljudima s kojima smo svakodnevno okruženi, prema onima na čijim leđima je nastao identitet hrvatskog rukometa.

Ne bježimo ni od vrijeđanja, kako igrača, stožera, tako i njihovih obitelji, prijatelja… Većina će reći zasluženo, u redu. No, možda ipak nisu to zaslužili na ovakav način jer i oni su ljudi, nečiji sinovi, očevi, i oni osjećaju, vide, čuju kao i svi mi, a nakon svega, ponovno idu na teren. Sami su to izabrali, jesu, ali uvijek i iznad svih Hrvatska, to je njihova nit vodilja i u to nikad nemojte sumnjati.

Ne bježimo ni od toga da i u Švedskoj imamo podršku naših navijača i na tribinama i u virtualnom svijetu na čemu smo iznimno zahvalni!

Do kraja skupine G još su dvije utakmice, Svjetsko prvenstvo traje do 29. siječnja, a to je još punih 15 dana. Svaka utakmica je novo dokazivanje. Riječi kapetana Domagoja Duvnjaka su: 'Nećemo se predat'."