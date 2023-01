Hrvatskoj rukometna reprezentacija će u zadnjem kolu protiv Bahreina, koje se igra u ponedjeljak, trebati ogromno čudo da prestigne Dance na drugom mjestu skupine i izbori četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Inače, glavni cilj našima su kvalifikacije za OI, a to znači da treba uhvatiti jedno od prvih 9. mjesta na turniru.

Teorija za plasman u četvrtfinale i dalje živi, ali je sve manje realna. Hrvatska bi trebala pobijediti Bahrein barem 21 razlike, ako Danci izgube protiv Egipta barem jedan razlike.

Cilj su Olimpijske igre

Hrvatskoj mora biti cilj plasman na Olimpijske igre 2024., i to je trenutno o čemu najviše razmišljaju. Remijem protiv Danske napravili smo veliki korak prema tome, ali još nam se par stvari treba poklopiti.

Kvalifikacijski turnir za Pariz izborit će reprezentacije koje će se plasirati od drugog do osmog mjesta na ovom SP-u. Hrvatska vjerojatno neće biti među osam, ali može biti deveta i tako bi mogla upasti u kvalifikacije.

Među osam reprezentacija su se plasirale Francuska i Egipat - Francuzi kao domaćini, a Egipćani kao prvaci Afrike, pa će kvalifikacije izboriti deveta pa možda i deseta reprezentacija s ovog SP-a, no ima se tu još za igrati u drugim skupinama.

U drugim skupinama može doći do scenarija da neki imaju osam bodova kao treći, a to nije dobro po hrvatske rukometaše. Još je jedna prilika za Pariz, a to je da budemo prvaci Europe iduće godine u Njemačkoj ili izgubiti u finalu od nekog tko je već osigurao OI, primjerice od Francuza.