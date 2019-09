RONALDO OTVORIO DUŠU: Portugalac pojasnio što točno mora napraviti da bi bio iznad Messija

Otkrio je i koji mu je najbolji pogodak

Najbolji strijelac u povijesti Lige prvaka Cristiano Ronaldo (34) u intervjuu s poznatim britanskim novinarom Piersom Morganom, objavljenom u utorak na britanskoj tv mreži ITV, progovorio je o brojnim stvarima, pa i o tome tko je bolji, on ili Lionel Messi.

“Messi i ja smo ušli u nogometnu povijest. Ja mogu smatrati da sam broj jedan, ali ako neki ljubitelji nogometa smatraju da je netko drugi broj jedan, a ja broj dva, nije važno”, rekao je Ronaldo i dodao: “Mislim da bih morao osvojiti šest ili sedam, možda čak osam Zlatnih lopti da bih bio iznad njega. No, sigurno je da sam ušao u nogometnu povijest kao jedan od najboljih svih vremena”.

Ronaldo i Messi po pet puta su osvojili Zlatnu loptu (Ballon d’Or) za najboljeg nogometaša na svijetu, koju dodjeljuje magazin France Football.

O odnosu s Argentincem

Portugalski nogometaš je, govoreći o odnosu sa Messijem, kazao: “Pitate me kakav je naš odnos. Nismo prijatelji, ali na istoj smo pozornici 15 godina. On mene motivira da budem bolji igrač, a isto tako ja motiviram njega da bude bolji”.

Ronaldo je pet puta bio je klupski prvak Europe, jednom s Manchester Unitedom i četiri puta s Real Madridom, sa portugalskom reprezetacijom osvojio je EURO 2016., te Ligu nacija 2019. godine. Rekorder je portugalske reprezentacije po broju nastupa (160) i postignutih golova (93). Najbolji je strijelac u povijesti Lige prvaka sa 126 golova, a iza njega je Messi sa 112. U seniorskoj karijeri postigao je ukupno 713 pogodaka.

“Ne trčim za rekordima, rekordi prate mene. Ovisan sam o uspjesima i u tome nema ništa loše. Dapače, mislim da je to dobro, jer to mi daje motivaciju. Ako nisi motiviran, onda je najbolje da prestaneš”, kazao je Ronaldo.

Govoreći o životu izvan nogometa, odnosno o iskustvima iz privatnog života kazao je da ga je to naučilo da apsolutno povjerenje ima u svega nekoliko ljudi: “Imam bliske prijatelje, obitelj, ali kada me pitate kome vjerujem sto posto, onda bih rekao da su to četiri osobe. Neću reći o kome se radi, jer to nije fer”.

Strahuje zbog majke

Objasnio je i zašto svojoj majci ne dopušta da gleda važne utakmice: “Ne znam zašto, ali na velikim utakmicama ona se strašno nervira, dva puta se onesvijestila na stadionu. Ostao sam bez oca i ne bih želio ostati i bez majke. Zato sam joj rekao – za tebe više nema polufinala i finala. Kad su takve utakmice u pitanju moji prijatelji šeću s njom oko kuće”.

Tijekom razgovora sa Piersom Morganom rasplakao se kad je prvi puta vidio snimku intervjua s njegovim ocem, koji je umro 2005. godine. U tom razgovoru njegov otac je izjavio da je vrlo ponosan na to što je Cristiano postigao do svoje 20. godine.

“Ne mogu reći da sam sto posto poznavao svog oca, bilo mi je teško ostvariti normalnu konverzaciju. Ovo je prvi puta da vidim ovaj intervju. Mislio sam da će biti nešto smiješno, nisam očekivao da ću se rasplakati. Morate mi dati ovu snimku da pokažem svojoj obitelji”, rekao je Ronaldo.

Istaknuo je i da je umoran od slave i svega što ona nosi sa sobom: “U zadnjih deset godina moj privatni život je nestao. Ne mogu otići u park sa svojom djecom i djevojkom. Ako odem odmah vas okruže ljudi, djeca postanu nervozna, moja djevojka postane nervozna, a na kraju i ja budem nervozan. Kad si javna osoba i kad si slavan, nisi svoj. Ne možeš biti ono što jesi, a to je dosadno. Želim opet biti slobodan”.

Na korak do Arsenala

U intervjuu je Ronaldo priznao da je 2003. godine, kada je odlazio iz Sportinga, bio vrlo blizu prelasku u Arsenal. No, na kraju je završio u Manchester Unitedu u kojem je proveo šest sezona.

“Bilo sam vrlo blizu tome da odem u Arsenal, na korak. No, nije se dogodilo, u nogometu nikad ne znate gdje ćete završiti. Ipak, cijenim što su učinili za mene, posebno Arsene Wenger. Poštujem Arsenal jer je to fantastičan klub”, kazao je Ronaldo. Od Piersa Morgana, koji je navijač “topnika”, Ronaldo je dobio dres Arsenala s njegovim imenom i brojem sedam na leđima.

Na upit koji je najbolji pogodak koji je postigao, bez oklijevanja je kazao da su to “škarice” u četvrtfinalu Lige prvaka protiv Juventusa (sezona 2017–18) kada je Real Madrid slavio u Torinu sa 3-0, a na tom pogotku su mu zapljeskali i navijači Juvea. Nekoliko mjeseci kasnije Ronaldo je prešao u Juventus.