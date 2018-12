RONALDO I MESSI DOŠLI NA SVOJE: Poznati časopis odabrao najbolje u 2018., Modrić tek na četvrtom mjestu

Za razliku od Guardiana, na ovom popisu Vatreni nije na vrhu.

Poznati nogometni časopis FourFourTwo objavio je svoju listu 100 najboljih nogometaša u 2018. godinu. Pomalo iznenađujuće hrvatski nogometaš i službeno najbolji igrač godine Luka Modrić završio je tek na četvrtom mjestu iza Messija, Ronalda i Mbappea.

“Možda neki misle da Modrić nije najbolji nogometaš na svijetu niti će ikada biti, ali nedvojbeno da je ove godine njegova genijalnost dosegla vrhunac i malo je onih koji mu to mogu zanijekati. Modrić na terenu predstavlja nešto drugo, a ne samo statistiku. On pruža gracioznost, diskreciju i ravnotežu momčadi. Nije iznenađenje što je bio ključni dio Relaovih trijumfa u Ligi prvaka pod Zidaneom. On je njegov tip igrača”, navode.

Odveo Hrvatsku u finale

“Konačno je počeo dobivati zasluge tijekom prošle godine. Odveo je Real do trećeg uzastopnog europskog naslova, a njegova dodavanja, kretnje i vizija pretvorio je hrvatsku od nakupine talentiraih pojedinaca u finaliste SP-a”, pišu.

Istaknuli su da su njegova postignuća na travnjaku još veća ako se uzme u obzir da je u privatnom životu imao velike probleme zbog suđenja za utaju poreza i suđenja u slučaju Zdravka Mamića zbog čega je bio na udaru navijača.

Još trojica na popisu

“Je li bio najbolji igrač u 2018.? To je tema za raspravu. Možda su nagrade koje je 33-godišnjak primio, što sugeriraju njegove riječi tijekom dodjele Zlatne lopte, došle kao nagrada za sve umjetnike koji nisu dobili priznanja zbog dominacije Ronalda i Messija. Ipak, biti toliko utjecajan, unatoč dobi, vanjskim okolnostima i svim drugim vrijedno je samo po sebi”, stoji u tekstu.

U ovom izboru Perišić je završio na 62., Mandžukić na 56., Rakitić na 38. mjestu.

FourFourTwo's Top 20 players in the world 2018: 1. Messi

2. Cristiano

3. Mbappe

4. Modric

5. Griezmann

6. Salah

7. Hazard

8. Neymar

9. Oblak

10. Harry Kane

11. David Silva

12. Aguero

13. Kante

14. DeBruyne

15. Suarez

16. DDG

17. Lewandowski

18. Icardi

19. VVD

20. Ter Stegen — M•A•J (@Ultra_Suristic) December 21, 2018

FourFourTwo's Top 100 players in the world 2018: 21. Pjanic

22. Alba

23. Cavani

24. Sterling

25. Marcelo

26. Coutinho

27. Godin

28. Firmino

29. Ederson

30. Reus

31. Mane

32. Varane

33. Dybala

34. Gimenez

35. Mertens

36. Casemiro

37. Koulibaly

38. Rakitic

39. James

40. Umtiti — M•A•J (@Ultra_Suristic) December 21, 2018

FFT's Top 100 in the world 2018: 41. Carvajal

42. Alisson

43. Ramos

44. Cesar A

45. Aubameyang

46. Eriksen

47. Meunier

48. Vertonghen

49. Walker

50. Pogba

51. Busquets

52. B Silva

53. Insigne

54. Fernandinho

55. Kimmich

56. Mandzukic

57. Jorginho

58. Kroos

59. Lucas H

60. Bale — M•A•J (@Ultra_Suristic) December 21, 2018

FFT's Top 100 in the world 2018: 61. Sule

62. Perisic

63. Di Maria

64. Isco

65. Koke

66. Cancelo

67. Robertson

68. Immobile

69. Higuain

70. Aspas

71. Saul

72. Mahrez

73. Alderweireld

74. Witsel

75. Pique

76. Courtois

77. Skriniar

78. Lacazette

79. Sane

80. Alli — M•A•J (@Ultra_Suristic) December 21, 2018