Nenad Bjelica dobio je u ponedjeljak otkaz u Union Berlinu nakon malo više od pet mjeseci na klupi. Smijenjen je poslije poraza od Bochuma (3:4) u prošlom kolu Bundeslige, a njemački mediji pišu da će njegov nasljednik na klupi biti Danac Bo Svensson.

Union će do kraja sezone voditi dosadašnji trener U-19 momčadi Marco Grote, koji je vodio momčad i u jednoj utakmici u studenom nakon otkaza Ursu Fischeru, a prije dolaska Bjelice.

Predsjednik Uniona Dirk Zingler u utorak je pokušao razjasniti zašto je klub otpustio Bjelicu, iako mu je on samo dan prije otkaza pružio podršku.

"Naravno da je rezultat protiv Bochuma pridonio našoj odluci", rekao je Zinger i nastavio:

"Stvarnost je uvijek komplicirana. Ponekad igramo dobro i izgubimo. Drugi put igramo loše i pobjeđujemo. To je stvar samopouzdanja i to je složena odluka. U 20 godina na ovom poslu, nikada nisam dao 'zakletvu lojalnosti' nekom zaposleniku, jer to ne mogu učiniti."

