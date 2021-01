POTVRĐENA MMA BORBA DESETLJEĆA: UFC objavio kad će se točno dogoditi obračun Miočića i Ngannoua

Miočić i Ngannou definitvno će se boriti 27. ožujka

Ono što se nagađalo, sad je dobilo svoju potvrdu. UFC je službeno potvrdio datum borbe za teškaški naslov prvaka. Stipe Miočić i Francis Ngannou u kavez će 27. ožujka.

Miočiću će to biti peta obrana UFC naslova u karijeri, a upravo jedna od tih pet bila je protiv Kamerunca Ngannoua prije tri godine kada ga je deklasirao u Bostonu. Stipe je na tom UFC 220 eventu u siječnju Ngannou demonstrirao silu i školovao ga. Borbu je prebacio u parter, a prije toga izdržao je sve njegove nalete. Ngannou se nakon prve runde umorio i Miočić ga je uništio.

Međutim, od tad pa do danas Ngannou je napredovao u parteru, općenito kao borac u UFC-u, stoga će njihov drugi duel u kavezu biti sasvim druga borba. Ngannou je na glasu kao najjači i najopakiji udarač u UFC-u, dok je Stipe najveći teškaš ikad.

Ngannou već mjesecima želi svoju priliku za naslov. Miočić je nakon pobjede nad Danielom Cormierom čime je završila njihova trilogija, tražio pauzu kako bi se, između ostalog, posvetio i obitelji, no Kameruncu je to silno smetalo i putem medija je naglašavao kako želi tu borbu, kako nije pošteno da Miočić drži pojas i da on ne dobiva priliku za napad.

Pbjednik borbe trebao bi u kavez s po mnogima najtalentiranijim UFC borcem ikad Jonom Jonesom, koji je napustio titulu u poluteškoj kategoriji i karijeru odlučio nastaviti u teškoj.