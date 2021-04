Roman Abramovič i društvo popustili su tijekom prosvjeda navija;a

Samo dan nakon što je potvrđeno osnivanje elitne nogometne Superlige, procurila je informacija kako dva od 12 klubova osnivača možda ipak ima namjeru odustati od sudjelovanja.

“Dobro obaviješteni visoki dužnosnik engleskog kluba, kojem je ponuđeno da se pridruži Superligi, ali je to odbio, otkriva da dva od šest premierligaša koji su utemeljili Superligu ozbiljno razmatraju odustajanje od nje”, objavio je ugledni Guardian.

BBC Sport understands that Chelsea are preparing documentation to request withdrawing from the European Super League. Full story to follow ⤵#bbcfootball — BBC Sport (@BBCSport) April 20, 2021

Otrkili su da je riječ o Manchester Cityju i Chelseaju, a isti izvor koji im je to rekao tvrdi da se ta vijest proširila i UEFA-inim kongresom u Montreuxu. UEFA se nada da će bogati engleski velikani zbog vrlo loše reakcije javnosti i pritiska i velikog pritiska britanske vlade možda odustati od pokretanja Superlige i vratiti se u Ligu prvaka i Europa ligu, a čini se kako bi im se želje mogle ostvariti. Naime, u utorak navečer stigla je vijest da je Chesela donio odluku o povlačenju iz Superlige. Ona je stigla dok navijači još prosvjeduju kod njihovog stadiona Stamford Bridgea.

🚨BREAKING🚨 Chelsea to pull out of European Super League amid fans' protesthttps://t.co/EHVxo4bv2r — Mirror Football (@MirrorFootball) April 20, 2021

Kako se može vidjeti na snimci navijači su to dočekali kao da su osvojili Ligu prvaka.

The moment Chelsea fans heard the alleged reports that the club is preparing to withdraw from the European Super League … (via @oliver_todd)pic.twitter.com/pDemLspHCi — ESPN FC (@ESPNFC) April 20, 2021

Chelsea fans react to their club u-turn on Super League. pic.twitter.com/r8bPNNgcqB — Stan Collymore (@StanCollymore) April 20, 2021

Chelsea’s withdrawal from ESL being celebrated like a CL-winning goal – chants of “Fuck Perez” become “Chelsea! Chelsea!” and “Fuck Super League” pic.twitter.com/18wrZV5DHH — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) April 20, 2021

Here they go pic.twitter.com/hzpkwrfPLO — Gary Neville (@GNev2) April 20, 2021

BREAKING

I understand Chelsea are now preparing documentation to request withdrawing from the ESL — Dan Roan (@danroan) April 20, 2021