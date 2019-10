PLUSEVI I MINUSI POLJUDSKE RAPSODIJE: Sjajna predstava Dalićevog ‘vojnika’ prošla je ispod radara

Vatreni su, nošeni sjajnom publikom na tribinama, odradili sve na najbolji način. Pogledajmo koji su potezi i odluke bili ključni za pobjedu Hrvatske

Hrvatska nogometna reprezentacija pokazala je svu svoju raskoš u poljudskom okršaju s Mađarima. Momčad Zlatka Dalića od samog je početka dominirala nad gostujućom momčadi koja nam je u Budimpešti zadala velike probleme.

Luka Modrić otvorio je golijadu na Poljudu golom na samom startu utakmice, a Bruno Petković s dva je pogotka već u prvom dijelu zaključio priču u Splitu. Hrvatska uoči gostovanja u Walesu ima tri boda prednosti nad drugoplasiranim Slovacima koji nas očekuju u posljednjem kolu kvalifikacija u utakmici koja možda neće biti ni važna.

No važna je bila ova u Splitu iz više razloga i Vatreni su, nošeni sjajnom publikom na tribinama, odradili sve na najbolji način. Pogledajmo koji su potezi i odluke bili ključni za pobjedu Hrvatske.

Plusevi

1. Demonstracija moći Hrvatske na Poljudu opet se dogodila u važnoj utakmici. Ono što je trebala biti teška utakmica protiv neugodnih protivnika, koji su nas nedavno pobijedili, Vatreni su pretvorili u nogometnu rapsodiju u kojoj je mogao uživati svaki hrvatski navijač.

2. Obrana prekida bila je na viskokoj razini. Boljka Dalićeve momčadi oduvijek su golovi nakon prekida, a i on sam je naglasio da se to ne može toliko utrenirati, koliko igrači moraju pokazati motiv i volju da ne dopuste protivnicima da skaču u šesnaestercu Hrvatske kako se sjete. E, pa sinoć su pokazali tu volju i želju te su tako anulirali jedno od najjačih mađarskih oružja. Zažmirit ćemo na onu šansu Orbana u 89. minuti kad je već sve bilo gotovo.

3. Atmosfera na stadionu bila je fantastična. Netko tko ne zna povijest poljudskih utakmica i odnose u hrvatskom nogometu rekao bi da Hrvatska igra u Splitu svaki drugi dan. Nakon ove utakmice može se očekivati da Vatreni na regularnoj bazi nastupaju na Poljudu jer su navijači stvorili atmosferu dostojnu svjetskih doprvaka.

Minusi (koje je bilo jako teško naći)

1. Travnjak na Poljudu uoči utakmice se “razbolio” i znalo se da neće biti idealan. Stručnjaci su ga popravljali koliko su mogli u proteklih pet dana i bio je na kraju u solidnom stanju, ali s vidljivim oštećenjima.

2. Ivan Perišić vrlo je emocionalno doživio ovu utakmicu u Splitu. Vidjelo se to pri izvođenju himne, no čini se da je previše htio na terenu. Izgubio je puno lopti, a sve je mogao ispraviti golom iz penala u drugom poluvremenu. No vratar Mađarske pročitao je njegovu stranu i Ivan je napustio igru nakon otprilike sat vremena igre.

3. Marcelo Brozović je odigrao standardno jako dobru utakmicu, ali je zaradio žuti karton i neće moći nastupiti u Walesu.

Potez utakmice

Bruno Petković poznat je po atraktivnim golovima, a svoje navike iz Dinama prenio je i u reprezentaciju. Njegov prvi pogodak, odnosno drugi Hrvatske na utakmici, dokaz je čistog šmekerstva, ali i onog poznatog Ćirinog “mangupstva”. Rješenja su to zbog kojih, ako vam ne uspiju, možete zaraditi salvu zvižduka s tribina, ali i završiti na klupi.

Ključ pobjede

Zlatko Dalić unatoč svim nagađanjima vratio je Ivana Rakitića u početni sastav. Dalo mu je to opciju stavljanja Luke Modrića na poziciju “desetke” u obrambenoj fazi, što se itekako isplatilo. Na samom startu Luka je ukrao jednu loptu na sredini i sjurio se prema golu te načeo mađarsku mrežu. Mađarima je nedostajao Nagy koji je puno kvalitetniji igrač od Mate Vide i to im je jako otežalo iznošenje lopte. Rakitić je kasnije preuzeo kapetansku trakicu od Luke Modrića.

Igrač utakmice

Teško je izbjeći ovu nagradu kad zabijete dva od tri pogotka na utakmici, ali nije Bruno Petković baš cijelu utakmicu stajao u petercu i čekao da mu netko kreira priliku. Kao i obično, dobivao je većinu duela, a i svoje sprinteve u presingu pri rezultatu 3:0 istrčavao je kao da je 0:0.

Ispod radara

Domagoj Vida spremio je u džep najjaču opciju Mađara – Adama Szalaija. Iako je iskusni mađarski centarfor viši i fizički snažniji od njega, hrvatski branič nije mu dao puno prostora ni vremena na lopti, a ne treba ni spominjati da se nije našao ni u jednoj prilici za gol.