U srijedu se na Maksimiru igra utakmica sezone

Pred nogometašima Dinama ove je srijede posljednji i vjerojatno najveći izazov grupne faze Lige prvaka. Na Maksimir stiže Manchester City. Moćne trupe Pepa Guardiole dolaze uzdrmane nakon poraza od gradskog rivala Manchester Uniteda.

S obzirom na to da je City već osigurao drugi krug, a za vikend ih čeka derbi s arsenalom, očekuje se da će protiv Dinama na travnjak izaći ispremiješani sastav. To je najavio i sam Guardiola. Sergio Aguero je ozlijeđen, a Raheem Sterling, David Silva, John Stones i Bernardo Silva mogli bi dobiti poštedu. No, priliku će sigurno dobiti engleski veznjak Phill Foden.

‘Igrat će’

“On je spreman, igrat će u srijedu protiv Dinama. Računam na sve igrače i odlučujem, znam kako sve funkcionira. Nitko njega nije spomenuo kad smo pobijedili Burnley. Njegovo vrijeme dolazi i vidjet ćemo ga u sljedećim utakmicama”, rekao je Pep prije puta u Zagreb.

“U ovom trenutku ne razmišljamo o osvajanju Lige prvaka. Samo pokušavamo pobijediti u utakmicama. Ne razmišljam o bodovima. Nismo konzistentni kao u prethodne dvije sezone i to je stvarnost. Igrači igraju kako ja želim. Moramo sprječavati kontranapade. Inače smo dobri u tome, ali ove sezone se malo mučimo”, poručio je Guardiola. Upravo se u tome krije slabost Cityja, ali je pitane mogu li je Modri iskoristiti.