Otac Dominika Kuzmanovića: 'Kad smo ga pitali koju će školu upisati, odgovorio je - ja ću biti rukometaš'

Svjetsko prvenstvo u rukometu koje se održava u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj bio je povod malo bolje upoznamo neke od naših najvažnijih rukometaša. A to smo odlučili napraviti tako što ćemo posjetiti njihov rodni kraj i provesti vrijeme s članovima njihovih obitelji i prijateljima, trenerima, ali i sugrađana.

U drugom nastavku mini dokumentarnog serijala Kraljevi rukometa powered by Lidl otputovali smo u Brckovljane, mjesto u kojem je odrastao naš mladi rukometni genije, Dominik Kuzmanović, vratar hrvatske rukometne reprezentacije.

Brckovljani su malo mjesto u blizini Dugog sela, u kojem baš svi s kojima smo pričali znaju tko je Dominik Kuzmanović. A osim sa slučajnim prolaznicima koji su redom uputili poruke pune podrške našem Dominiku, razgovarali smo i s ljudima koji su Dominiku najbliži.

Tako smo Dominika upoznali kroz razgovore s njegovim ocem Tomislavom Kuzmanovićem i bratom Matejem Kuzmanovićem, ali i bivšim trenerom Matejem Miškovićem uz koje je Dominik počeo otkrivati svijet sporta i rukometa.

"Kad smo ga u sedmom razredu pitali što bi upisao, on je odgovorio - Ja ću biti rukometaš. To je bio njegov odgovor. Pa dobro, okej, ali koju školu ćeš upisati? Ja ću biti rukometaš. I to je bilo to", kroz smijeh je, s neskrivenim ponosom, prepričao njegov otac.

Sve što smo snimili pokazali smo Dominiku Kuzmanoviću, a zabilježili smo i njegovu reakciju na sve te uspomene i priče koje su s nama podijelili ljudi koji ga najbolje i najduže poznaju. A boljoj reakciji nismo se mogli nadati!

Od obitelji do trenera

Što su nam sve ispričali članovi njegove obitelji, trener, sugrađani, pa čak i Lidlov OPG-ovac koji je iz istog kraja kao i Dominik, pogledajte u mini dokumentarnom serijalu na Net.hr-u!

