Zvijezda američkog nogometa optužena za ubojstvo djevojke

Bivši NFL linebacker i osvajač 54. izdanja Super Bowla, Darron Lee, optužen je za ubojstvo svoje djevojke. Naime, policija je u četvrtak zaprimila dojavu nakon čega su izašli na teren u blizini Chattanooge u saveznoj državi Tennessee, gdje su vidjeli teško ranjenu ženu koju su pokušali oživjeti, ali nije joj bilo spasa.

Osumnjičeni je njen partner, Darron Lee (31), bivša zvijezda NFL-a. Američki nogometaš je priveden, a u petak je optužen za ubojstvo prvog stupnja i uništavanje dokaza.

„Preliminarni nalazi upućuju na to da je smrt žrtve posljedica ubojstva“, stoji u priopćenju Ureda šerifa okruga Hamilton, prenosi BBC.

Lee je bio talentirani igrač američkog nogometa koji je izabran u prvoj rundi drafta 2016. Prvi klub mu je bio New York Jets, koji je napustio 2019. zbog disciplinskih problema i loše forme. Nakon njih igrao je i za Kansas City Chiefse s kojima je osvojio Super Bowl 2020., iako nije nastupio u toj utakmici. U lipnju 2021. potpisao je za Las Vegas Raiderse, ali nije upisao nijedan nastup prije nego što je dva mjeseca kasnije otpušten.

Inače, ovo nije prvi put da je policija morala zbog Leeja izaći na teren. Lee je i 2023. uhićen zbog obiteljskog nasilja. Tada je u policijskom izvješću navedeno kako je ženu gurnuo "uz zid, bacio na pod te je osam do devet puta udarao zatvorenim šakama u lice i glavu," prenosi BBC.

