Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić u američkom je Killingtonu krajem 11. mjeseca u veleslalomu došla do sjajnog drugog mjesta i time ostvarila rezultat karijere.

Nakon što su dvije utrke Svjetskog kupa otkazane zbog nepovoljnih uvjeta Zrinka je odlučila iskoristiti tu pauzu, odmoriti se i rekuperirati za nadolazeću utrku u Austriji koja ju čeka 28. prosinca.

Zrinka, prije svega čestitke na postolju. Idemo malo od ovog što se događa u Zagrebu. Došla si doma, uhvatila si malo predah, jesu li se sada slegli dojmovi? Jesi svjesna što si napravila?

"Hvala. Rekla bih da su se dojmovi slegli i jako sam sretna i ponosna na rezultat. Pogotovo jer je to veleslalomsko postolje i moje prvo, naravno, a i nekako mislim da je bilo teže ostvariti nego slalomsko, lijepa priča i zadovoljna sam jako."

Kako je sada živjeti kada te se stavlja sada možemo reći uz bok s Janicom Kostelić, ipak si ti nakon osamnaest godina došla do tog veleslalomskog postolja?

"Ne bih baš rekla da sam uz bok Janici, ali lijepo je da sam ja ta koja je uspjela ostvariti to postolje i nadam se da će biti još toga u budućnosti. Čak ne možda ni mojih, naravno, nadam se i toga, ali i drugih hrvatskih skijašica u budućnosti."

Kako si zadovoljan s ulaskom u sezonu? Malo sporije, ali sad je zapravo sve u Top 10. Mislim da možeš biti zadovoljna i s ukupnim poretkom 3. Mjesto. Stvarno je zasad sve savršeno.

"Pa lijepo izgleda kad otvorim FIS aplikaciju i vidim ukupni poredak i ja stojim na trećem. Vidjet ćemo sad koliko dugo će to ostati tako, ali vidim da jednog dana možda, naravno, želim se boriti za taj ukupni poredak možda dodati super-G još, a zasad je fokus na slalomu i veleslalomu. Da se tu stabiliziram. Rekli ste svaku utrku sam skoro bila u 10., i sad je cilj da to još pomaknemo na prvih pet."

Jesi li u potpunosti zadovoljna sa svojim skijanjem ili onako možda negdje intimno znaš da to može još ići bolje s obzirom na treninge ili na treninge prije same utrke.

"Pa uvijek može bolje. Ja definitivno vidim možda neke stvari koje se na van još ne vide i koje želim popraviti, pogotovo u slalomu. Rekla bih nakon promjene materijala da još uvijek trebam naći neki svoj put u tim novim skijama, da se baš pronađem, te neke sitne detalje da posložim, ali već ide dosta bolje i bolje i uz to graditi još na tehnici i taktici. Ima tu puno stvari, ali evo, lijepo je vidjeti da sam već na ovom nivou skijanja i da ostvarujem ovakve rezultate."

Iako si baš mlada skijašica zapravo kako se nosiš s tim, imaš li možda svijest o tome ili je već, s obzirom na to da živiš neko vrijeme postalo normalno ili se još uvijek moraš tu i tamo uštipnuti.

"Pa nekad se moram uštipnuti, kad sam na primjer na startu ili na dan utrke i onda razgovaram normalno sa svim najboljim skijašicama koje su mi nekad predstavljale idole i koje sam gledala uvijek na televiziji i zamišljala se da ću jednom skijati protiv njih i onda stvarno skijam protiv njih i to na nivou da me smatraju kao ozbiljnu suparnicu i na to sam ponosna. To mi je možda najveći uspjeh."

Tko ti je najveći protivnik na startu, ti ili konkurencija?

"Konkurencija je jako jaka, ali rekla bih da sam još uvijek ja svoja najveća protivnica i shvatila sam da kad god se fokusiram na sebe, odnosno na ono nešto što ja trebam popraviti, kad trebam pobijediti samu sebe u bilo kojem smislu i skijaškom i ovakvom i kad se trebam odvažiti više nego što bih, obično rezultira da budem bolja i od dosta drugih cura. Pa evo toga ću se držati za dalje."

Kakav je plan za nastavak sezone? Imaš sada malo dužu pauzu od samog skijanja, međutim, vjerojatno će biti puno treninga, brušenja forme, što bi te možda zadovoljilo na kraju ove sezone?

"Pa evo sad imam pauzu kao što ste rekli, a već sam u teretani i počinjem opet malo ubacivati više kondiciju i snagu u to vrijeme, a do kraja sezone je teško reći. Sad bi to bila pobjeda, ali definitivno mislim više nego pobjeda. Ti konstantni rezultati u top pet u obje discipline da se tu ustalim, to bi mi bilo jako zadovoljavajuće."

Jesi li imala priliku možda proći te sve svoje uspjehe s Janicom, Jeste li se ikad čuli? Imaš li možda neki oblik njezine podrške?

"Imam njezin broj i pošaljem joj poruku tu i tamo na početku sezone da mi zaželi sreću. Nekad mogu i nazvati ako trebam. Više se preko poruka čujemo, uvijek čestita tako da uvijek je tu i znam da prati. Drago mi je zbog toga."

Koji ti je najbolji savjet dala?

"Da ne odrastem prebrzo."

I jesi li odrasla prebrzo?

"Nadam se da ne, ali ne znam. Mislim, u jednu ruku me sve tjera na to da budem ozbiljnija i u svemu pristupam ozbiljnije, a vidim u drugu ruku da opet moram zadržati neku svoju dječju neposrednost jer mi to puno koristi da ne shvaćam sve stvari preozbiljno i to mi pomaže u skijanju".

Kada ćemo vidjeti tvog brata. S nestrpljenjem smo ga čekali, vidjeli smo onu najavu, nažalost se malo ozlijedio i što možemo očekivati od njega? Hoće li biti bolji od tebe? Kakav je sada na treninzima kada sparirate?

"Pa brat je dosta dobar i jako je napredovao. Teška je ta muška konkurencija, masovna je i stvarno su svi dečki dosta jaki, tako da njegov put će biti malo duži, ali dosta dobro je napredovao. Veselim se gledati ga možda na kojoj utrci Svjetskog kupa ove godine."

Kada si na stazi i kada se pripremaš za utrku kada dolaziš na mjesto gdje ćeš skijati imaš li neki guilty pleasure, nešto bez čega ne možeš?

"Ne toliko više, ali jako volim surfati, jedriti na dasci i kajtati, to bi mi možda bio guilty pleasure, jer na primjer, kad me pošalju na odmor, onda se razbijem u tome i onda kažemo sljedeći put ćemo te zagipsati i poslati na odmor jer se u biti ne odmorim koliko puno radim druge aktivnosti, tako da te druge aktivnosti ja bih rekla."

A od hrane?

"Od hrane… Ja dosta pazim što jedem, ali iskreno obične palačinke. Volim palačinke. Zvuči jednostavno, ali opet je posebno kad to pojedem."