Zagrepčani, pripremite se, posebna regulacija prometa u subotu i nedjelju

Zbog održavanja 74. Boris Hanžeković memorijala i 10. Memorijala Ivana Ivančića privremeno će biti zatvoren promet na nekim cestama u gradu Zagrebu, objavili su u petak organizatori.

U subotu od 18:00 do 21:30 sati zatvara se cijeli zapadni kolnički trak Ulice Hrvatske bratske zajednice od Ulice grada Vukovara do Slavonske avenije i zatvara se istočni kolnički trak ulice Hrvatske bratske zajednice od Slavonske avenije do Ulice grada Vukovara.

Također u subotu od 15:00 do 21:30 sati zatvara se istočno parkiralište kod Nacionalne i sveučilišne biblioteke.

U nedjelju od 08:00 do 21:30 sati zatvara se Jarunska cesta od ulice Marijana Haberlea do Horvaćanskog zavoja (ulaz u Studentski dom) te Horvaćanski zavoj od Jarunske ceste do ulaska na parkiralište Kineziološkog fakulteta.

