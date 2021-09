Australac Daniel Ricciardo u McLarenu pobjednik je Velike nagrade Italije u Monzi, 14. utrke Svjetskog prvenstva Formule 1 koju je obilježio sudar Maxa Verstappena i Lewisa Hamiltona u 26. krugu. Australcu je to osma pobjeda u karijeri, pri čemu prva u bolidu McLarena, a zanimljivo bila je ovo prva pobjeda za McLaren nakon 3.213 dana.

Sjajan vikend britanske momčadi upotpunio je Lando Norris osvojivši drugo mjesto, dok je treći bio Finac Valtteri Bottas (Mercedes).

"Bilo je i vrijeme," kazao je Australac sa smiješkom.

Nitko to nije očekivao

"Doslovno voditi od početka do kraja, mislim da nitko od nas to nije očekivao. Ne samo da smo pobijedili, već smo osvojili prva dva mjesta, to je suludo," dodao je Ricciardo koji je posljednju pobjedu ostvario u Monacu 2018. vozeći Red Bull.

Utrku je obolježio sudar dvojice vodećih vozača u svjetskom prvenstvu, lidera Maxa Verstappena (Red Bull) i branitelj naslova Britanca Lewisa Hamiltona (Mercedes) u 26. krugu, kada je Verstappen sletio na Hamiltonov bolid što je značio kraj utrke za obojicu.

Nizozemac optužuje Hamiltona

"To se događa kad ne ostavljate prostora", rekao je Verstappen na timskom radiju.

"Sletio mi je na glavu, ali dobro sam. Vidio sam da Max dolazi, pobrinuo sam se da ostavim širinu bolida izvana. U zavoju 1 ja sam bio naprijed, išao sam u zavoj 2, a već idući trenutak je on bio iznad mene. Ne znam što bih rekao," komentirao je udes Hamilton.

Bila je to tek treća od 13 utrka ove sezone u kojoj nije slavio Verstappen ili Hamilton. U preostale dvije pobijedili su Sergio Perez (VN Azerbajdžana) i Esteban Ocon (VN Mađarske).

Nizozemac je zadržao prednost u ukupnom poretku sa 226.5 bodova u odnosu na Hamiltona koji ima 221.5 bodova. Treći je Bottas sa 141 bodom, a zatim slijede Norris (132), Perez (118)...

Iduća utrka je 26. rujna, Velika nagrada Rusije u Sočiju.