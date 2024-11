Japanski vozač formule 1 tri sata proveo na američkoj granici

Japanski vozač formule 1 Yuki Tsunoda (24) otkrio je kako ga granični službenici skoro nisu pustili u SAD uoči Velike nagrade Las Vegasa koja se u nedjelju održava na stazi u Nevadi.

Unatoč ispravnoj papirologiji i potrebnim vizama, Tsunoda je otkrio kako su ga američki carinici i granični službenici zadržali tri sata.

"Skoro su me poslali kući. Bilo je puno rasprave, srećom, pustili su me. Sada je sve ok, srećom, tu sam," kazao je vozač Visa Cash App RB F1 Teama (VCARB), koji je u vlasništvu Red Bulla.

Tsunoda nije bio u pratnji svog tima Red Bulla, već je u Sjedinjene Države otputovao samo sa svojim fizioterapeutom.

Mladi Japanac je dodao kako nije imao problema s ulaskom u SAD ranije ove godine za utrke u Miamiju i Austinu u Teksasu.

"Nosio sam pidžamu, pa možda nisam izgledao kao vozač F1," dodao je.

Japanac ove sezone ima osam plasmana među prvih 10 u 21 utci ove sezone i trenutno zauzima 11. mjesto u poretku F1 vozača.

