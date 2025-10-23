Velika vijest za hrvatsko hrvanje: 19-godišnja Veronika osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu!

Hrvatska hrvačica, 19-godišnja Veronika Vilk osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 72 kilograma na Svjetskom prvenstvu do 23 godine koje se održava u Novom Sadu.

Mlada Slatinjanka je u svom prvom nastupu tehničkom superiornošću nadvisila Kazahstanku Šamšijabanu Tastanbek, da bi u četvrtfinalu svladala i Kanađanku Vianne Elizabeth Rouleau što ju je odvelo u borbu za odličja.

U polufinalu je uvjerljivo bolja od Vilk bila Amerikanka Dolores Robinson koja ju je svladala tehničkom superiornošću, no Vilk je u četvrtak smogla snage za novu pobjedu koja joj je osigurala broncu, ona je sa 8-0 bila bolja od Turkinje Haticenur Sari.

"Zadovoljna sam rezultatom. Prvo sam dobila Kazahstanku sa 12-1, potom sam 'tuširala' Kanađanku, u polufinalu sam imala nesretni poraz od Amerikanke, da bi u borbi za broncu bila uvjerljiva protiv Turkinje. Zahvalila bih se obitelji i trenerima na podršci", kazala je Vilk nakon još jednog uspjeha.

Prije dvije godine Vilk je u Istanbulu osvojila naslov svjetske prvakinje do 17 godina u kategoriji do 69 kilograma.

Uz Vilk, broncu je osvojila i Japanka Mahiro Yoshitake, dok je do zlata stigla Kirgistanka Nurzat Nurtajeva koja je u finalu bila bolja od Amerikanke Dolores Robinson sa 11-10.

