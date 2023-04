Hrvatska je ekipno zauzela 24. mjesto (135.996), a velika nesreća dogodila nam se već na startu kvalifikacija kada se prilikom nastupa na parteru ozlijedila Antea Ercegović. Zbog ozljede gležnja desne noge hitno je prebačena u bolnicu u Antalyji, snimka je pokazala da nije lom, no detaljne pretrage čekaju je po povratku u Hrvatsku.

Sve ovo je dosta potreslo i hrvatski tim u kojem je Zwicker kao najbolje plasirana višebojka na preskoku dobila 11.500, na dvovisinskim ručama bila 46. (12.433), na gredi 48. (11.400), a na pateru zbog pada 107. (10.633).

"Krenulo je lošije, ali završilo je prilično dobro. Počeli smo s parterom, imala sam grešku, dogodio se Antein pad, malo me to sve izbacilo iz takta, ali digli smo se svi kao ekipa, nastavili smo dalje. Preskok je ispao OK i kako su sprave dolazile, bilo je sve bolje i bolje. Ponosna sam na ruče, bila je jako dobra vježba, greda također bez pada, s malo klimanja i greškica, ali sve u svemu OK. Nadam se da će mi ovo biti dovoljno bodova za plasman na Svjetsko prvenstvo u Belgiji na jesen. To ćemo ubrzo znati," kazala je.

Sara Šulekić sa 44.398 bodova zauzela je 68. mjesto u višeboju, a pojedinačno 48. na dvovisinskim ručama (12.366), zbog pada 110. na gredi (9.166), 74. na tlu (11.633), dok je za preskok ocijenjena sa 11.233.

"Sretna sam što sam uopće ovdje nastupila i što sam uspjela vratiti višeboj nakon ozljede ramena. Zadovoljna sam s rezultatom. Moglo je bolje, ali atmosfera u ekipi je bila super, digle smo se pred kraj natjecanja i na to sam jako ponosna," kazala je Šulekić.

Nika Kukuljan Frleta u višeboju je bila 83. (42.565) - 88. na dvovisinskim ručama (10.700), 52. na gredi (11.266), zbog pada 119. na tlu (8.766), dok je na preskoku dobila najbolju ocjenu od naših djevojaka, 11.833.

"Kako se natjecanje primicalo kraju bilo je sve bolje i bolje za cijeli naš tim. Ja sam na ovo EP ušla u ekipu kao rezerva i zadovoljna sam svojim nastupom, pogotovo što sam odradila svoje vježbe na dvovisinskim ručama i gredi. Nije nam bilo jednostavno nastupiti nakon što smo vidjeli da nam se kolegica Antea ozlijedila. Ali, izvukli smo natjecanje baš za nju," poručila je Nika.

Tina Zelčić danas je radila samo gredu, no zbog pada je bila 61. sa 11.033 boda.

"Početak je bio dosta turbulentan. Antea se ozlijedila već na prvoj spravi i to nas je sve potreslo. Ali, morali smo nastaviti i boriti se kao ekipa dalje. Odradili smo to do kraja. Sa svojom izvedbom nisam baš zadovoljna, znam da mogu bolje. Pala sam pred kraj vježbe. Ali, dobro, sad nas čekaju kontrolni treninzi za Svjetske kupove i nadam se da će to biti bolje," poručila je.

Sutra je na rasporedu finale muškog višeboja, u petak ženskog, dok su subota i nedjelja rezervirani za finala. Podsjetimo, naš Tin Srbić u nedjelju će se boriti u finalu preče.