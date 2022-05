Nizozemac Max Verstappen, aktualni svjetski prvak, pobijedio je danas na Velikoj nagradi Miamija, u utrci u kojoj su najbolji vozači Formule 1 po prvi puta gostovali u ovom floridskom središtu.

Peta utrka sezone

Bila je to peta utrka sezone, a Verstappen je pobijedio nakon što je utrku dočekao na trećoj startnoj poziciji. Ispred njega su bila oba vozača Ferrarija, Monegašanin Charles Leclerc i Španjolac Carlos Sainz jr.

Ovog potonjeg je prestigao odmah na startu utrke, dok je vodećeg u ukupnom redoslijedu Leclerca zaobišao i pretekao u devetom krugu.

Od tada pa do kraja utrke Verstappen je proveo u vodstvu. Iako mu je u završnici Leclerc prijetio Nizozemac je odbio sve napade te je proslavio pobjedu. Leclerc je na kraju završio kao drugi, dok je treće mjesto osvojio Sainz jr.

Gasly i Alonso se sudarili

Nakon što je pretekao Leclerca prednost je Verstappen konstantno povećavao, sve do 39. i 41. kruga kada je došlo do sudara tijekom utrke. Sudarali su se Gasly i Alonso, a potom Norris i Gasly. Izašao je zatim na stazu sigurnosni automobil, a sve je to u posljednjih desetak krugova donijelo veliku borbu za prvo mjesto. Unatoč tome pozicije se do kraja nisu mijenjale.

Iduća utrka vozi se od 20. do 22. svibnja, Velika nagrada Španjolske.

VN Miami, redoslijed:

1.Max Verstappen (Niz/Red Bull)

2.Charles Leclerc (Mon/Ferrari) +3.786

3.Carlos Sainz jr. (Špa/Ferrari) +8.229

4.Sergio Perez (Mek/Red Bull) +10.638

5.George Russell (VB/Mercedes) +18.582

6.Lewis Hamilton (VB/Mercedes) +21.368

7.Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo) +25.073

…

Ukupni redoslijed Svjetskog prvenstva:

1.Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 104 boda

2.Max Verstappen (Niz/Red Bull) 85

3.Sergio Perez (Mek/Red Bull) 66

4.George Russell (VB/Mercedes) 59

5.Carlos Sainz jr. (Špa/Ferrari) 53

6.Lewis Hamilton (VB/Mercedes) 36

7.Lando Norris (VB/McLaren) 35