Velika humanitarna akcija u znak sjećanja na žrtvu Vukovara i ljubavi prema gradu heroju
Prikupljanje podrške za rad Udruge Vukovarski leptirići, koja pruža terapijsku i psihološku podršku djeci s teškoćama u razvoju
Udruga Rekreativni kvart poziva na održavanje ovogodišnje humanitarne biciklističke vožnje „Špansko za Vukovar“, koja se održava u znak sjećanja na žrtvu grada Vukovara te podrške djeci s teškoćama u razvoju iz Udruge Vukovarski leptirići.
Polazak biciklista
Zagreb – Špansko
17. studenoga 2025. u 07:00 sati
Trg Ivana Kukuljevića (kod Doma zdravlja Špansko)
Dio sudionika vozi u dnevnoj etapi s noćenjem u Slavonskom Brodu, dok druga grupa kreće 18. studenoga u 00:00 sati u noćnoj vožnji. Obje grupe susreću se putem u Vukovar te zajedno ulaze u grad.
Tko sudjeluje
Uz rekreativne i natjecateljske bicikliste, ove godine u akciju su uključeni i mladi sportaši i učenici sljedećih ustanova i klubova:
- XIII. gimnazija Zagreb
- II. gimnazija Zagreb
- Osnovna škola Brestje
- I. gimnazija Split
- V. gimnazija Split
- Judo klub Policijska akademija
- Judo klub Zagreb
- Hrvački klub Herkul
Njihov angažman nosi poruku međugeneracijskog zajedništva, solidarnosti i očuvanja kulture sjećanja na žrtve Vukovara i Domovinski rat.
Cilj akcije
Prikupljanje podrške za rad Udruge Vukovarski leptirići, koja pruža terapijsku i psihološku podršku djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima u Vukovaru.
Želimo omogućiti javnosti da vidi i čuje:
- stvarne priče sudionika
- zašto ova vožnja nije sportsko natjecanje, nego čin zahvalnosti, poštovanja i ljubavi prema gradu heroju
- važnost odgoja mladih kroz vrijednosti solidarnosti i zajedničkog djelovanja