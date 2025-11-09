Velika humanitarna akcija u znak sjećanja na žrtvu Vukovara i ljubavi prema gradu heroju

Udruga Rekreativni kvart poziva na održavanje ovogodišnje humanitarne biciklističke vožnje „Špansko za Vukovar“, koja se održava u znak sjećanja na žrtvu grada Vukovara te podrške djeci s teškoćama u razvoju iz Udruge Vukovarski leptirići.

Polazak biciklista

Zagreb – Špansko

17. studenoga 2025. u 07:00 sati

Trg Ivana Kukuljevića (kod Doma zdravlja Špansko)

Dio sudionika vozi u dnevnoj etapi s noćenjem u Slavonskom Brodu, dok druga grupa kreće 18. studenoga u 00:00 sati u noćnoj vožnji. Obje grupe susreću se putem u Vukovar te zajedno ulaze u grad.

Tko sudjeluje

Uz rekreativne i natjecateljske bicikliste, ove godine u akciju su uključeni i mladi sportaši i učenici sljedećih ustanova i klubova:

- XIII. gimnazija Zagreb

- II. gimnazija Zagreb

- Osnovna škola Brestje

- I. gimnazija Split

- V. gimnazija Split

- Judo klub Policijska akademija

- Judo klub Zagreb

- Hrvački klub Herkul

Njihov angažman nosi poruku međugeneracijskog zajedništva, solidarnosti i očuvanja kulture sjećanja na žrtve Vukovara i Domovinski rat.

Cilj akcije

Prikupljanje podrške za rad Udruge Vukovarski leptirići, koja pruža terapijsku i psihološku podršku djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima u Vukovaru.

Želimo omogućiti javnosti da vidi i čuje:

- stvarne priče sudionika

- zašto ova vožnja nije sportsko natjecanje, nego čin zahvalnosti, poštovanja i ljubavi prema gradu heroju

- važnost odgoja mladih kroz vrijednosti solidarnosti i zajedničkog djelovanja