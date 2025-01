Velika greška u Flachauu zaustavila Ljutić, no nema predaje: 'Pogled je usmjeren prema Kronplatzu'

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić razočarana je što se nije jučer uspjela plasirati u drugu vožnju slaloma u Flachau nakon velike greške u prvoj vožnji, ali već gleda prema sljedećoj utrci koja je čeka za tjedan dana.

"Nažalost nisam briljirala, nisam uspjela ući u drugu vožnju nakon velike greške u prvom laufu. Greška se dogodila dosta rano u stazi i koštala me puno vremena, pokušala sam to nadoknaditi u nastavku i nadala se ući u drugu vožnju i možda preokrenuti situaciju u drugoj, ali to je slalom", rekla je Ljutić nakon jučerašnje vožnje.

"Što se tiče greške, nisam mogla predvidjeti neke stvari koje su se dogodile. Skijanje je bilo na dobroj razini i u glavi sam se osjećala dobro. Možda sam preagresivno krenula, možda se greška dogodila zbog toga. Dogodila se na najgorem dijelu gdje se nisam mogla bolje izvući nego što jesam", dodala je okrećući se sljedećem natjecanju koje je čeka.

"Za tjedan dana je veleslalom na Kronplatzu. Danas putujem u Italiju gdje ću trenirati i spremiti se za Kronplatz", kazala je Zrinka.

Ljutić je sa zaostatkom od 3.70 sekundi za vodećom Kathrine Liensberger završila prvu vožnju na 34. mjestu. Bio je to njen četvrti nastup u Flachauu i četvrti put je ostala bez ijednog boda.

Zahvaljujući dvostrukom švicarskom slavlju, Zrinka je u redoslijedu slalomašica pala na treće mjesto s 309 bodova. Vodeća je nakon šest slaloma Švicarka Camille Rast s 405 bodova, a na drugo mjesto je skočila Wendy Holdener s 345.