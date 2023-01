Druga slalomska utrka koju su skijašice trebale voziti na Sljemenu u četvrtak otkazana je zbog "visokih temperatura i vjetra", objavila je Međunarodna skijaška federacija (FIS).

Direktor Snježne kraljice i hrvatskih alpskih reprezentacija Vedran Pavlek u razgovoru za HRT objasnio je zbog čega se utrka nije mogla održati.

"Prognoza je bila dosta točna, da će po noći doći jugozapadni vjetar i neće biti potpuno vedro. Svjesni smo da je 15 dana tu nevjerojatno vrijeme, to su rekordne temperature. Taj snijeg nije više takve kvalitete nakon što se baci sol, da smo noćas imali vedru noć, bilo bi perfektno. No, nismo imali, došla je naoblaka i jugozapadni vjetar te staza nije izdržala. Najveći problem je bio na slalom livadi i strmini gdje smo na tri, četiri vrata izgubili pet do deset centimetara noćas i stvarno je tu bilo 15 cm snijega. Da je tu podloga bila tvrda, mogla se održati, ali postojao je veliki rizik da bi došli do zemlje na tim vratima", rekao je Pavlek pa otkrio da su tražili i druga rješenja:

"Naš prijedlog je bio da pokušamo postaviti stazu, da se nađu mjesta gdje se može postaviti staza, a nakon toga da FIS odluči o preparaciji. Prognoza je bila da stiže razvedravanje, pa da donesemo odluku u 14.30. To bi bilo dodatno tri, četiri sata posla, ali predstavnici FIS-a su smatrali da to ne bi bilo dobro, njihova odluka je konačna i poštujemo ju te gledamo dalje u budućnost,"

"Gledamo u budućnost, čudo je ovo što smo uspjeli napraviti ovdje, ovo je nezabilježeno, bilo je 15 dana bez minusa. Sve ekipe su se čudile kako smo uspjeli zadržati i te količine snijega. Prezadovoljan sam s jučerašnjom utrkom i ponosan na sve koji su radili", zaključio je Pavlek.