Zagrebačka odbojkašica Jill Žnidaršić, ima 19 godina, a ovih dana čeka ju prijemni ispit na Kineziološkom fakultetu te se nada da će uskoro tamo studirati. Članica je Odbojkaškog kluba Dinamo, a bavila se taekwondoom i plesom. Ipak, odbojka je njezina najveća ljubav i trenira ju već 11 godina. Bavi se modelingom i aktualna je prva pratilja Best model of Croatia i Best model of Zagreb. Aktivno sudjeluje u humanitarnim akcijama te pomaže onima kojima je pomoć potrebna. To u ispunjava i čini sretnom.