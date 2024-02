Vaterpolist Crne Gore Aleksa Ukropina pao je na doping testu te će sigurno propustiti Olimpijske igre u Parizu jer minimalna kazna za to je šest mjeseci.

Ukropina je testiran nakon Europskog prvenstva u Hrvatskoj 21. siječnja, a uoči priprema za Svjetsko prvenstvo u Dohi, da bi na doping testu pao zbog lijeka za inhaliranje.

Crnogorski savez za pozitivan nalaz doznao je nakon četvrtfinalne utakmice na Svjetskom prvenstvu protiv Španjolske, zbog čega ovaj 25-godišnjak nije konkurirao za utakmice protiv Grčke i Mađarske.

Kako pišu Vijesti.me, on nije tražio B uzorak, već je priznao krivicu, te do kraja mjeseca mora Wadi poslai objašnjenje kako je došlo do korištenja nedozvoljenog sredstva.

Inače, Crna Gora je na Olimpijskim igrama u skupini A s Hrvatskom, Italijom, Rumunjskom, Grčkom i SAD-om.

