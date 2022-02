POLJUBI ME NJEŽNO / Svašta se događalo na 56. Super Bowlu u Los Angelesu: Pogledajte kadrove nezapamćenog ludila

Los Angeles Rams postali su druga momčad koja je osvojila Super Bowl na domaćem stadionu, pobijedivši u finalnom dvoboju doigravanja za prvaka NFL-a Cincinnati Bengals sa 23-20 u dvoboju odigranom u noći s nedjelje na ponedjeljak na SoFi stadionu u Los Angelesu. Nakon što je domaća momčad bolje otvorila dvoboj i povela sa 13-3, uslijedio je preokret kojim su "Bengalski tigrovi" u trećoj četvrtini prešli u vodstvo od 20-16 i držali ga sve do 1:29 minuta prije kraja utakmice. Tada su "Ovnovi" dovršili napad koji je trajao gotovo pet minuta i sadržavao 15 akcija, a u kojem je završno dodavanje domaćeg 'quarterbacka' Matthewa Stafforda bilo usmjereno na hvatača Coopera Kuppa. On je uhvatio loptu u 'end zoni' za svoj drugi 'touchdown' na utakmici, kojim je domaća momčad nakon uspješnog pretvaranja povela sa 23-20. Bengals su pokušali u preostalom vremenu organizirati napada kojim bi barem došli do pozicije za pogodak iz polja koji bi im donio produžetak, ali tada se istaknula domaća obrana, jedna od najboljih u ligi, predvođena Aaronom Donaldom. Njegove dvije obrambene akcije, rušenje gostujućeg 'running backa' Samajea Perinea i zaustavljanje 'quarterbacka' Joea Burrowa pri pokušaju dodavanja, spriječile su još jedan preokret i donijele Ramsima drugi naslov pobjednika Super Bowla, nakon što su prvi osvojili 1999. kad su bili smješteni u St. Louisu. Od povratka u Los Angeles 2016. ovo im je bio drugi nastup u Super Bowlu, a 2019. su poraženi od New England Patriotsa (13-3) u finalnoj utakmici s najmanje postignutih poena u povijesti NFL-a.